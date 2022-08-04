SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги uPlay

В данном списке представлены программы для замены uPlay. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на uPlay, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
GOG Galaxy
GOG Galaxy

Версия 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Playnite
Playnite

Версия 10.62

Программа для объединения в единую библиотку игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Wargaming.net Game Center
Wargaming.net Game Center

Версия 26.05.00.3403

Лаунчер с играми Wargaming

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Minecraft Launcher
Minecraft Launcher

Версия 3.18.26

Программа для управления игрой Minecraft.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Blizzard Battle.net Desktop
Blizzard Battle.net Desktop

Версия 2.26.1

Лаунчер игр от разработчика Blizzard

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Rockstar Games Launcher
Rockstar Games Launcher

Версия 1.0.79.1653

Программа для загрузки и запуска игр от Rockstar

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)