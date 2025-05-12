Wargaming.net Game Center – приложение, в котором собраны все игры разработчика Wargaming. Благодаря программе их можно устанавливать и запускать из одного места. В каталоге доступны все основные продукты Wargaming: World Of Tanks, World of Warships, World Of Warplanes и другие. Приложение полностью бесплатно, интерфейс переведен на русский язык.

В лаунчере можно войти в аккаунт Wargaming.net. В таком случае к учетной записи будут привязываться параметры программы и игры. Тогда при новой установке Game Center повторно настраивать программу не потребуется, так как конфигурация будет синхронизирована с облаком. Лаунчер работает в Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11, а также в macOS. Поддерживаются только 64-разрядные операционные системы.

Зачем нужна программа Wargaming.net Game Center?

Программа позволяет находить и запускать все игры от Wargaming, управлять ими и получать обновления. В лаунчере также доступны последние новости о разработках.

Game Center позволяет удобно изменять параметры игр. Одна из основных функций – гибкая настройка обновлений. Чтобы загрузка новых компонентов и патчей не препятствовала использованию, их можно перенести, приостановить или полностью отключить.

Программа поддерживает возможность добавления нескольких аккаунтов. Между ними можно быстро переключаться. Эта опция может оказаться полезной, когда нужно использовать разные учетные записи для одной или нескольких игр.

Другое важное преимущество программы – наличие встроенного функционала для обращения в поддержку. При возникновении ошибок, сбоев или трудностей с использованием Game Center, можно написать специалистам напрямую в созданном для этого разделе приложения. Сотрудники технической поддержки помогут решить проблемы.

Установка и запуск игр в Wargaming.net Game Center

Чтобы загрузить и установить игру Wargaming в Game Center, достаточно выбрать ее из каталога, определить путь инсталляции, указать язык и нажать на кнопку "Принять и установить". Можно также отключить опцию автоматического обновления. Начнется процесс скачивания файлов, по завершению которого игра станет доступной к использованию. Запустить ее можно будет прямо из Game Center.

Текущие загрузки игр в процессе скачивания отображаются в специальном разделе бокового меню. В нем также находятся уведомления, настройки приложения и аккаунта Wargaming.net.

Game Center отлично подойдет для тех, кто часто играет в игры Wargaming. Благодаря приложению их можно быстро запускать из одного места, а также легко настраивать и управлять.