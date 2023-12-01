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Blizzard Battle.net Desktop

Blizzard Battle.net Desktop

Лаунчер игр от разработчика Blizzard

1,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.26.1
Скачать 5 MB
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История изменений

Версия 2.26.1

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Оценки программы

1,0

1 оценка Оценок пока нет

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