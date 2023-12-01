Blizzard Battle.net Desktop – лаунчер игр от разработчика Blizzard. Он позволяет бесплатно запускать их, а также настраивать аккаунт, приобретать платные продукты, общаться с пользователями при помощи чата и использовать большое количество других доступных функций.

Лаунчер полностью бесплатен и не требует покупки лицензии для использования. В его каталоге доступны как платные, так и бесплатные игры. Программа работает в Windows 10 и 11 (32 и 64 бит), более старые версии ОС не поддерживаются. Присутствует мобильная версия (приложение Battle.Net), которую можно использовать в дополнение к десктопной. Доступен русский язык интерфейса.

Зачем нужен лаунчер Blizzard Battle.net Desktop?

Лаунчер предоставляет большое количество возможностей для использования игр Blizzard и дополнительного функционала от разработчика. При помощи программы можно:

Выбирать, загружать и запускать бесплатные игры из каталога.

Приобретать платные игры и другие продукты, доступные во встроенном магазине.

Создавать аккаунт и управлять им.

Взаимодействовать с другими пользователями при помощи интегрированного чата.

Получать актуальные новости о новых разработках Blizzard.

Использовать лаунчер можно для разных целей, получая весь необходимый функционал в одной программе.

Доступные игры

Среди доступных игр – все актуальные разработки студии Blizzard. Например: Call of Duty, Diablo Immortal, StarCraft, World of Warcraft, Overwatch 2, HearthStone и многие другие. Игры можно выбирать из удобного каталога, загружать на компьютер и быстро запускать из лаунчера в любое время.

Интерфейс лаунчера

Окно программы разделено на три вкладки: "Главная" (общий раздел с играми, новостями и прочей информацией), "Игры" (основной каталог игр) и "Магазин" (перечень платных продуктов, доступных к покупке). Присутствует возможность добавлять игры в избранное для быстрого доступа из верхней панели. Слева вверху находится главное меню, в котором доступны некоторые основные функции. В правой части окна располагается блок настройками аккаунта, а также меню с уведомлениями.

Дополнительный функционал

Помимо основных функций для загрузки, покупки и запуска игр, лаунчер от Blizzard содержит ряд дополнительных возможностей. Среди них:

Просмотр последних новостей об играх и их обновлениях от Blizzard.

Общение с другими пользователями через встроенные чаты.

Использование мобильного приложения Battle.Net для получения частичного доступа к функционалу лаунчера.

Автоматический поиск и установка актуальных обновлений программы.

Стоит также отметить присутствие возможности настроить двухфакторную аутентификацию для входа в профиль в целях улучшения безопасности и предотвращения взломов.

Преимущества лаунчера

Battle.net Desktop – простое и функциональное решение для запуска игр разработчика, позволяющее сделать использование продуктов Blizzard более удобным. Лаунчер избавляет от необходимости скачивать и устанавливать каждую игру отдельно. Благодаря ему, все нужное можно сохранить и упорядочить в одном месте.