Razer Cortex — программа для оптимизации Windows с целью увеличения производительности компьютера при воспроизведении игр. Кроме того, Razer Cortex — это еще и игровой лаунчер, позволяющий объединить в себе игры с разных игровых платформ. Программа распространяется бесплатно и подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Razer Cortex?

Программа Razer Cortex разработана специально для геймеров. Она объединяет в себе игровой лаунчер, модуль для ускорения запускаемых игр и модуль для оптимизации операционной системы. В приложении также предусмотрены различные вспомогательные функции — дефрагментация игровых файлов, просмотр подробных технических сведений о компьютерном оборудовании, вывод FPS на игровой экран и другие.

Функции программы Razer Cortex

Рассмотрим функциональные возможности Razer Cortex по каждому из модулей по отдельности.

Игровой лаунчер

Razer Cortex позволяет объединить в себе игры с популярных игровых платформ для последующего их запуска из единого приложения. На момент написания обзора программой поддерживались такие платформы, как Steam, Origin, GOG Galaxy, Ubisoft Connect, Xbox, Battle.net и Humble Bundle.

Программа Razer Cortex собирает игровую статистику по всем запускаемым играм: сводка о времени игры, достижения, недавно сыгранные игры и т.д. Имеется возможность создания собственной игровой библиотеке, в которой игры можно фильтровать, сортировать, помечать тегами, украшать визуальными эффектами (фоновые заставки и обложки).

Ускорение игр

Данная функция служит для высвобождения ресурсов компьютера с целью их перенаправления под воспроизведение игр. После ее запуска производится автоматическая принудительная остановка работы запущенных процессов, включая некоторые системные приложения и службы, выполняется очистка оперативной памяти, перенастраиваются параметры электропитания, работы центрального процессора и другие настройки Windows.

Модуль ускорения позволяет пользователю вручную выбрать процессы/программы, а также системные и сторонние службы, что будут закрыты при запуске игры. Перечень процессов, подлежащих остановке, можно отсортировать по объему использования оперативной памяти, потреблению ресурсов центрального или графического процессора. Это поможет пользователю определиться с тем, какие именно программы/процессы следует остановить для высвобождения тех или иных ресурсов компьютера.

Оптимизация настроек ПК BOOSTER PRIME

Это отдельная функция программы Razer Cortex, использующая искусственный интеллект для оптимизации настроек операционной системы под воспроизведение некоторых соревновательных игр (на момент написания обзора поддерживались такие игры, как Fortnite, PUBG, Apex Legends, League of Legends, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare и Cyberpunk 2077). В основу BOOSTER PRIME заложены передовые алгоритмы машинного обучения, автоматически определяющие оптимальные настройки системы для выбранной игры в зависимости от игрового стиля геймера и технических характеристик ПК. Данная функция постоянно обновляется — расширяется список поддерживаемых игр, корректируются параметры, которые следует внести в настройки компьютера.

При помощи всего одного клика функция BOOSTER PRIME анализирует систему и затем предлагает оптимальные настройки ПК для воспроизведения конкретной игры. Пользователь может выбрать либо рекомендуемые настройки для сбалансированного стиля игры, либо один из пресетов в зависимости от предпочитаемого стиля игры.

Ускорение системы

Программа Razer Cortex позволяет выполнять очистку дисков от мусорных данных, а также выполнять целый ряд задач по оптимизации системы.

Очистка включает в себя мероприятия по удалению различного рода временных файлов (системных, браузерных, сгенерированных приложениями и т.д.) и мусорных данных системного реестра. Функция может запускаться вручную либо автоматически по заданному пользователем расписанию.

Мероприятия по оптимизации системы включают в себя перенастройку выбранных пользователем системных настроек:

Оптимизация кэша диска.

Оптимизация меню рабочего стола.

Оптимизация файловой системы.

Сетевая оптимизация.

И оптимизация служб

Кроме очистки мусора и оптимизации, Razer Cortex также предлагает выполнение дефрагментации игровых файлов, если те хранятся на жестком диске (в случае с SSD-накопителями дефрагментация не требуется).

Система сравнения цен

Программа Razer Cortex способна сканировать магазины цифровых игр и отображать лучшие предложения от разработчиков и издателей. Пользователь может добавить любую игру в список желаний, и как только цена на нее будет снижена, Razer Cortex немедленно уведомит об этом.

Также через программу геймеры могут получать информацию о проводимых акциях, распродажах и бесплатных раздачах во всех поддерживаемых игровых платформах. А встроенный поиск по играм позволит сравнивать стоимость той или иной игры на игровых сервисах, через которые те распространяются.