SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Ubisoft Connect

Ubisoft Connect

Программа для скачивания игр от Ubisoft

3,1 (15)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 174.2.0.13389
Установить автоматически (252 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 174.2.0.13389

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 173.1.0.13333

Ubisoft Connect в магазинах приложений

Полезные статьи

Игровые лаунчеры для ПК — лучшие программы
Игровые лаунчеры для ПК — лучшие программы

Оценки программы

3,1

15 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Ubisoft Connect