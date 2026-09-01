Ubisoft Connect (ранее uPlay) — программа для скачивания игр из магазина Ubisoft с различными дополнительными функциями, созданными специально для геймеров. Само приложение распространяется бесплатно, но большинство доступных в нем игр — платные. Программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык.

Приложение Ubisoft Connect также можно скачать на Android и iOS.

Зачем нужна программа Ubisoft Connect?

Программа Ubisoft Connect представляет собой клиент крупной игровой сети Ubisoft, основное предназначение которого — скачивание и установка на компьютер игр, издаваемых этим издателем. При использовании клиента весь игровой процесс сохраняется не только локально на компьютере, но и на серверах Ubisoft, что позволяет продолжить игру с последнего места сохранения даже после переустановки системы или смены компьютера.

Одним из последних нововведений стало то, что в магазине Ubisoft появились игры для игровых консолей Sony PlayStation и XBOX. Если одна и та же игра доступна для компьютера и игровой приставки, пользователь сможет продолжить ранее сохраненную игру на любой из поддерживаемых платформ.

В остальном Ubisoft Connect практически полностью идентичен предыдущей версии клиента (uPlay):