Ubisoft Connect (ранее uPlay) — программа для скачивания игр из магазина Ubisoft с различными дополнительными функциями, созданными специально для геймеров. Само приложение распространяется бесплатно, но большинство доступных в нем игр — платные. Программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык.
Приложение Ubisoft Connect также можно скачать на Android и iOS.
Зачем нужна программа Ubisoft Connect?
Программа Ubisoft Connect представляет собой клиент крупной игровой сети Ubisoft, основное предназначение которого — скачивание и установка на компьютер игр, издаваемых этим издателем. При использовании клиента весь игровой процесс сохраняется не только локально на компьютере, но и на серверах Ubisoft, что позволяет продолжить игру с последнего места сохранения даже после переустановки системы или смены компьютера.
Одним из последних нововведений стало то, что в магазине Ubisoft появились игры для игровых консолей Sony PlayStation и XBOX. Если одна и та же игра доступна для компьютера и игровой приставки, пользователь сможет продолжить ранее сохраненную игру на любой из поддерживаемых платформ.
В остальном Ubisoft Connect практически полностью идентичен предыдущей версии клиента (uPlay):
- Большое количество игр, среди которых такие знаменитые франшизы как Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Watch Dogs и многие другие.
- Пользователям доступны два варианта получения доступа к платным играм — либо их приобретение, либо оформление подписки «Ubisoft+» с ежемесячной оплатой (можно играть в любые игры, пока действует подписка).
- Возможность протестировать игру перед покупкой (практически все платные игры имеют ознакомительную демо-версию).
- Наличие встроенного текстового и голосового чата для общения с друзьями (заменяет Twitch и подобные сторонние клиенты).
- Наличие системы уровней и достижений. Если вкратце о работе этой системы — чем больше играть и выполнять различные игровые задания, тем больше опыта можно получить. За уровни и достижения в некоторых играх будут выдаваться предметы или другие преимущества. Иногда Ubisoft проводят акции, в рамках которых игроки могут получить хорошую скидку на покупку игры, оформление подписки или приобретение платных внутриигровых предметов/улучшений.
- Возможность вывода оверлея (overlay) в играх, отображающего текущее значение FPS.
- Функция автоматического создания скриншотов при получении достижений в играх (нужно задействовать в настройках).