GOG Galaxy — программа для скачивания и запуска игр. Это универсальный игровой лаунчер, который позволяет объединить в единую базу игры с разных игровых платформ. Программа распространяется бесплатно, имеет русскоязычный интерфейс (неполный перевод), подходит для компьютеров под управлением Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа GOG Galaxy?

На данный момент существует немало игровых платформ/сервисов, через которые распространяются как компьютерные, так и консольные игры. Такие сервисы также обеспечивают функционалом для взаимодействия игроков друг с другом (текстовое и голосовое общение), совместного прохождения многопользовательских игр и т.д. Ввиду того, некоторые игры доступны только на определенной игровой платформе, геймерам приходится устанавливать на компьютер несколько лаунчеров (если, конечно, они не играют в какую-то одну игру).

Программа GOG Galaxy 2.0 призвана решить эту проблему. Данный универсальный лаунчер позволяет объединить в единую игровую библиотеку игры с нескольких игровых платформ для более удобного управления ими и запуска. На момент написания обзора GOG Galaxy 2.0 поддерживал подключение (интеграцию) библиотек игр с таких платформ, как Steam, Epic Games Store, Xbox Live, Origin и Ubisoft Connect.

Вообще, в GOG Galaxy 2.0 можно интегрировать библиотеки игр практически из всех существующих игровых сервисов и не только:

В программе реализован специальный API, позволяющим опытным пользователям создавать расширения для обеспечения поддержки лаунчером GOG Galaxy 2.0 того или иного игрового сервиса. Готовые расширения также можно найти на просторах интернета, они называются "пользовательскими интеграциями".

В игровую библиотеку GOG Galaxy 2.0 также можно интегрировать игры, для запуска которых требуется использование эмуляторов (например, Sony PlayStation 2). Это также реализуется путем установки соответствующих пользовательских интеграций.

И, конечно, в GOG Galaxy 2.0 можно добавлять игры, для запуска которых не требуется наличие лаунчера. Здесь имеются в виду игры, скачанные и установленные пользователем самостоятельно, независимо от того, являются ли они пиратскими или нет.

Перечисляя поддерживаемые игровые платформы, мы не упоминали, что GOG Galaxy 2.0 — это тоже игровая платформа. Даже если не подключать к лаунчеру внешние библиотеки, пользователь все равно сможет скачивать и запускать игры, доступные на сервисе GOG Galaxy 2.0.

Функции программы GOG Galaxy

Интеграция внешних библиотек, управление и запуск игр — ключевые, но не единственные функции лаунчера GOG Galaxy 2.0. Сюда также относятся:

Ведение игровой статистики. Достижения, продолжительность прохождения игр и покупки отражены в единой статистике.

Возможность использования фильтров, сортировки и метатегов для поиска и организации игр.

Множество опций для настройки библиотеки, позволяющих геймерам создавать внешний вид коллекции под себя, используя различные фильтры и добавляя метки. Использование всех этих параметров дает неограниченные возможности для кастомизации своей библиотеки.

Объединение списка друзей с разных игровых сервисов в единую базу с выдачей уведомлений об их входе в онлайн, новых сообщениях, приглашениях в совместную игру и т.ю. Кроме того, открывается возможность просмотра достижений друзей, последних запущенных ими игр, проведенного в играх времени и прочих сведений.

Единый чат для всех подключенных игровых платформ, обеспечивающий, в т.ч., коммуникацией между пользователями ПК и консолей.

Сохранение всех настроек лаунчера и прогресса в прохождении игр в облачном хранилище.

Автоматический подбор матчей в многопользовательских играх, поддерживающих GOG Galaxy 2.0.

Автоматические обновления игр в фоновом режиме и другие возможности.