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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как сменить пароль в приложении Origin без знания секретного вопроса?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если у вас нет доступа к email от аккаунта Origin, то и нет доступа к ответу на секретный вопрос, без которого сменить пароль стандартными методами не удастся. В таких случаях потребуется совершить следующие действия:

  1. Зайдите на страницу смены пароля Origin;
  2. В соответствующих полях введите свой логин и пароль; по завершении нажмите на клавишу Логин;
  3. В новом окне выберите пункт Изменить пароль, располагающийся напротив вашей личной информации;
  4. В появившемся окне, в самой верхней строчке, введите свой старый пароль. Затем в двух нижних строчках установите новый пароль и нажмите клавишу Изменить пароль.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

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Версия 13.809.0.6322

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