Как сменить пароль в приложении Origin без знания секретного вопроса?

Если у вас нет доступа к email от аккаунта Origin, то и нет доступа к ответу на секретный вопрос, без которого сменить пароль стандартными методами не удастся. В таких случаях потребуется совершить следующие действия:

Зайдите на страницу смены пароля Origin; В соответствующих полях введите свой логин и пароль; по завершении нажмите на клавишу Логин; В новом окне выберите пункт Изменить пароль, располагающийся напротив вашей личной информации; В появившемся окне, в самой верхней строчке, введите свой старый пароль. Затем в двух нижних строчках установите новый пароль и нажмите клавишу Изменить пароль.