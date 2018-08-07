Как зарегистрироваться в Origin?

Для работы с приложением Origin вам необходимо пройти процесс регистрации. Он выполняется в несколько этапов:
- Зайдите в программу Origin и выберите параметр Создать учетную запись.
- В появившемся окне установите свою страну и дату рождения. Потом нажмите Продолжить.
- В новом окне введите OriginID (он должен состоять из цифр и латинских букв), адрес электронной почты, пароль (в двух полях), а также выберите секретный вопрос и укажите ответ на него. Пролистайте экран чуть ниже и расставьте галочки возле тех пунктов, которые считаете необходимыми. Требуется обязательная галочка возле пункта, говорящего о вашем согласии с условиями компании ЕА.
- В конце введите специальные буквы, подтверждающие, что вы не робот, и нажмите кнопку Создать учетную запись.
- Перед завершением установки всплывет последнее окно, в котором вам предложат указать свое имя, фамилию и выбрать аватар. Эти пункты необязательны.
- По окончании процедуры нажмите Подтвердить.