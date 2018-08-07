Как зарегистрироваться в Origin?

Для работы с приложением Origin вам необходимо пройти процесс регистрации. Он выполняется в несколько этапов:

Зайдите в программу Origin и выберите параметр Создать учетную запись. В появившемся окне установите свою страну и дату рождения. Потом нажмите Продолжить. В новом окне введите OriginID (он должен состоять из цифр и латинских букв), адрес электронной почты, пароль (в двух полях), а также выберите секретный вопрос и укажите ответ на него. Пролистайте экран чуть ниже и расставьте галочки возле тех пунктов, которые считаете необходимыми. Требуется обязательная галочка возле пункта, говорящего о вашем согласии с условиями компании ЕА. В конце введите специальные буквы, подтверждающие, что вы не робот, и нажмите кнопку Создать учетную запись. Перед завершением установки всплывет последнее окно, в котором вам предложат указать свое имя, фамилию и выбрать аватар. Эти пункты необязательны. По окончании процедуры нажмите Подтвердить.