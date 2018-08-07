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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как зарегистрироваться в Origin?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для работы с приложением Origin вам необходимо пройти процесс регистрации. Он выполняется в несколько этапов:

  1. Зайдите в программу Origin и выберите параметр Создать учетную запись.
  2. В появившемся окне установите свою страну и дату рождения. Потом нажмите Продолжить.
  3. В новом окне введите OriginID (он должен состоять из цифр и латинских букв), адрес электронной почты, пароль (в двух полях), а также выберите секретный вопрос и укажите ответ на него. Пролистайте экран чуть ниже и расставьте галочки возле тех пунктов, которые считаете необходимыми. Требуется обязательная галочка возле пункта, говорящего о вашем согласии с условиями компании ЕА.
  4. В конце введите специальные буквы, подтверждающие, что вы не робот, и нажмите кнопку Создать учетную запись.
  5. Перед завершением установки всплывет последнее окно, в котором вам предложат указать свое имя, фамилию и выбрать аватар. Эти пункты необязательны.
  6. По окончании процедуры нажмите Подтвердить.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

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