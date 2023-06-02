Игровые лаунчеры для ПК — лучшие программы

Игровые лаунчеры — программы, предназначенные для скачивания/установки и запуска платных и бесплатных компьютерных игр с различных игровых платформ (сервисов, магазинов). Условно их можно разбить на две категории:

Лаунчеры, позволяющие скачивать игры с одной конкретной игровой платформы. Универсальные ланучеры, поддерживающие работу с несколькими игровыми платформами одновременно.

Рассмотрим наиболее популярные игровые лаунчеры обоих разновидностей.

Steam Бесплатная программа Steam — один из самых известных игровых лаунчеров с большим количеством платных и бесплатных игр, как от всемирно известных разработчиков, так и небольших студий и даже программистов-одиночек. Доступные в Steam игры распространяются через одноименную игровую платформу (онлайн-магазин цифровой дистрибуции). Лаунчер создан компанией Valve — разработчиком таких популярных игр как Dota2, Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead, Portal и нескольких других менее известных. Лаунчер Steam дает геймерам множество возможностей: Более 30 тысяч (на момент написания обзора) игр всех существующих игровых жанров для игроков всех возрастов, включая самых маленьких. На платформе также доступны игры, созданные специально для шлемов виртуальной реальности Valve Index от Valve (компания-создатель Steam).

На платформе доступно множество бесплатных игр, часто устраиваются акции и распродажи для выгодного приобретения платных игр.

Реализована возможность возврата потраченных на игру денежных средств при условии, что геймер играл в нее не более 2 часов, а покупка совершена им в течение последних двух недель. Причина возврата может быть любой — не понравилась игра, компьютер имеет недостаточную производительность и т.д.

Возможность добавления в друзья других игроков, отправки им текстовых и голосовых сообщений, а также видео, твитов и гифок (анимированных изображений).

Игроки могут объединяться группы для совместной игры, создавать сообщества, в т.ч. для осуществления видеотрансляций в режиме реального времени.

Возможность просмотра в лаунчере Steam игровых достижений (как собственных, так и других игроков).

Возможность сохранения игрового процесса в облачном хранилище позволяет продолжить игру при переустановке операционной системы или смены компьютера.

В Steam реализована система ввода, обеспечивающая возможностью использования игроками любых типов контроллеров и смены раскладки даже в тех играх, которые изначально не поддерживали или имели некоторые проблемы с поддержкой имеющегося в распоряжении геймера игрового девайса. Отдельно отметим Мастерскую Steam — онлайн-хранилище, через которое игроки и разработчики могут делиться платным и бесплатным дополнительным контентом к играм. Например, через Мастерскую распространяются официальные и любительские модификации (моды) к играм, добавляющим в них новые или изменяющие внешний вид/характеристики/свойства имеющихся предметов, персонажей и т.д.

Epic Games Launcher Бесплатная программа Epic Games Launcher — игровой лаунчер для скачивания игр с платформы Epic Games Store, считающийся ближайшим аналогом и основным конкурентом Steam. Программа создана корпорацией Epic Games, являющейся разработчиком и издателем множества игр, среди которых, например — Fortnite и Alan Wake. Наверно, наиболее ценный проект от Epic Games — это игровой движок Unreal Engine, на базе которого создано огромное количество игр, в т.ч. разработчиками, не имеющими никакого отношения к Epic Games (все благодаря тому, что движок Unreal Engine распространяется бесплатно).

Ключевые особенности лаунчера Epic Games Launcher и игровой платформы Epic Games Store: Проведение регулярных акций, в рамках которых игроки могут бесплатно скачивать платные игры и/или дополнения к ним, а также временно (обычно 30 дней) получать доступ к премиум-подписке Nitro для Discord.

Наличие эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store (как от Epic Games, но и от других разработчиков).

Наличие системы зарабатывания опыта и получения достижений при прохождении игр.

Простой и удобный интерфейс, не перегруженный настройками и лишними функциями. Минималистичный игровой раздел способствует удобной навигации и поиску игр. То же относится и к библиотеке игр, формируемой геймером.

Наличие социальных функций — создание списка друзей, общение через чат, осуществления онлайн-трансляций, в т.ч. с возможностью заработка. Предусмотрена возможность привязки учетной записи FB, ВКонтакте и даже Steam для добавления друзей, использующих данные сервисы.

Поддержка локальных и облачных сохранений прогресса прохождения игр.

Возможность авторизации в лаунчере не только при помощи учетной записи Epic Games, но и Google, ВКонтакте, Xbox Live, Steam и других сервисов. Отдельно отметим возможность установки на компьютер движка Unreal Engine, последняя версия которого всегда доступа для скачивания через Epic Games Launcher. В лаунчере даже предусмотрен специальный раздел, в котором, в т.ч., можно скачать платны и бесплатные 2D и 3D-модели, анимации, плагины, аудио и другой цифровой контент для использования в проектах Unreal Engine.



EA app Бесплатная программа EA app (бывш. Origin) — игровой лаунчер от разработчика компьютерных игр Electronic Arts, известного по таким проектам, как Battlefield, The Sims, Need for Speed, Dead Space, Mass Effect, FIFA, Star Wars, Crysis (список можно продолжать). Игры распространяются через игровой сервис EA Play, клиентом которого и является программа EA app. Отметим, что ранее в этом качестве использовался игровой лаунчер Origin, который более не поддерживается разработчиками (но все приобретенные игры и дополнения, а также сохранения будут доступны и в EA Play при авторизации в лаунчере при помощи учетной записи, использовавшейся для авторизации в Origin).

К преимуществам и особенностям игрового сервиса EA Play и лаунчера EA app относятся: Нет необходимости покупки игр от Electronic Arts. Игроки могут оформить временную подписку, в течение действия которой они смогут играть в выпущенные EA игры без ограничений.

Оформление подписки также обеспечивает возможность приобретения игр и загружаемого контента к ним (DLC) по сниженным ценам. Кроме того, компанией часто устраиваются эксклюзивные акции для подписчиков, в ходе которых игры и DLC-дополнения могут быть получены бесплатно. Подписка также открывает доступ к премиальному контенту (например, уникальные внешние виды для каких-либо игровых предметов) в играх, выпущенных Electronic Arts.

По словами авторов, приложение имеет усовершенствованный пользовательский интерфейс, благодаря чему на поиск и запуск игр у пользователей уходят считанные секунды. От себя добавим, что интерфейс EA Play мало чем отличается от такового у Epic Games Launcher.

Возможность добавления друзей, в т.ч. путем импорта списка из игровых сервисов Sony PlayStation, Steam и Xbox.

Ubisoft Connect Бесплатная программа Ubisoft Connect — игровой лаунчер и клиент магазина цифровой дистрибьюции Ubisoft Store от разработчика и издателя игр Ubisoft (Assassin's Creed, Tom Clancy's, Watch Dogs, Far Cry и многие другие). Ранее в качестве клиента Ubisoft Store использовалась программа Uplay, прекратившая свое существование в 2020 году.

Особенности игровой платформы от Ubisoft: Лаунчер Ubisoft Connect обладает всем необходимым функционалом для подобного рода программ: управление играми и запуск их из библиотеки, открытие нового контента и его загрузка, добавление друзей и создание групп для сетевых игр, общение в чатах.

Возможность оформления платной подписки для получения скидок до 80% на будущие покупки игр, дополнений и другого контента от Ubisoft. Также подписка дает возможность играть на ПК более чем в 100 игр Ubisoft, включая новинки и премиум-издания.

Возможность открытия в играх Ubisoft легендарного оружия, экипировки, эмоций и расходуемых материалов. Также реализована система приобретения уникальных игровых наград за внутриплатформенную валюту Units , которую, в свою очередь, можно заработать, повышая уровень своей учетной записи при времяпрепровождении в играх.

, которую, в свою очередь, можно заработать, повышая уровень своей учетной записи при времяпрепровождении в играх. Возможность в любое время посмотреть свою статистику, прогресс и достижения в играх и сравнить личные показатели с аналогичными показателями друзей.

Возможность опробовать новые игры, принимая участие в различных событиях в лаунчере Ubisoft Connect, включая бесплатные выходные и розыгрыши, в которых главным призом может являться право на бесплатное скачивание игр.

Универсальные игровые лаунчеры для ПК Далее мы вкратце рассмотрим игровые лаунчеры, позволяющие приобретать и скачивать игр с нескольких игровых сервисов одновременно.

GOG Galaxy GOG Galaxy — один из самых известных универсальных лаунчеров, которые позволяет объединить в одной библиотеке игры, приобретенные на игровых платформах Steam, Epic Games, EA app (Origin) и Xbox Live. Однако GOG Galaxy также является магазином цифровой дистрибьюции, где можно приобретать распространяемые через него игры. Стоит отметить, что GOG Galaxy относится к группе компаний CD PROJEKT — владелице таких известных игр для ПК и консолей, как The Witcher и Cyberpunk 2077.

Для скачивания игр с поддерживаемых игровых платформ, получения обновлений, доступа к облачным сохранениям и другим возможностям требуется, чтобы на компьютере был установлен клиент той или иной платформы. Одно из ключевых преимуществ GOG Galaxy — возможность создания внешнего вида игровой коллекции под себя, используя различные фильтры и добавляя метки. Использование всех этих параметров дает неограниченные возможности для кастомизации библиотеки. Настройки можно сохранить в файл, чтобы вернуться к ним в любой момент. Кроме того, игроки могут вручную изменять основные данные о любой игре из коллекции.

Playnite Playnite — игровой лаунчер, позиционирующийся разработчиками как менеджер игровой библиотеки, цель существования которого — предоставление геймерам универсального интерфейса для запуска любых установленных на компьютере игр, в т.ч. и тех, для работы которых требуется эмулятор той или иной игровой приставки (Sega, Dendy и т.д.).

Перечень поддерживаемых Playnite игровых платформ, библиотеки из которых могут быть импортированы в лаунчер, может быть расширен за счет установки плагинов. На момент написания обзора существовало 34 плагина (не считая десятки тех, что служат для добавления в программу других функций).