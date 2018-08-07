Как скачать и установить игру через Origin

Одной из причин того, что Вы не можете скачать игру, особенно если это игра от Electronic Arts (EA) Inc., может быть запуск пользовательской игровой платформы Origin. Теперь игры от EA скачиваются и активируются при помощи клиента Origin.

В Origin вы можете создать свой профиль, общаться с друзьями, делиться своими играми и присоединяться к играм друзей без какого-либо труда. Origin оптимизирует загрузку игр, обеспечивая простоту их установки и использования. Для прямой загрузки компьютерных игр необходимо приложение Origin — с ним вы сможете войти в свою библиотеку игр откуда угодно. Вы даже сможете играть в свои любимые игры на других компьютерах.

Как загрузить файл?

После приобретения файла вам будет предложено загрузить приложение Origin. Загрузите и установите его. Затем запустите это приложение, используя данные вашей учетной Запись Origin. Появится список всех игр, приобретенных вами в магазин Origin. Вам останется только загрузить их. Кроме того, с помощью приложения Origin вы можете устанавливать и запускать приобретенные игры, а также загружать руководства к ним.

Как загрузить файл на Mac? Для загрузки нажмите кнопку Download (Загрузить) на странице с данными о заказе или правой кнопкой мыши нажмите кнопку Download (Загрузить) и выберите Save Target As (Сохранить как) в Microsoft® Internet® Explorer® или Save Link As (Сохранить ссылку как) в Mozilla® Firefox®. Во избежание проблем с установкой не переименовывайте файл.

Где я могу сохранить файл при загрузке? Вы можете сохранить файл где угодно на вашем компьютере, но при этом следует запомнить имя файла и путь. Проще всего сохранять файл на рабочем столе.

Что происходит при скачивании (загрузке) файлов? После начала скачивания откроется всплывающее окно с индикатором загрузки в процентах, который при завершении загрузки достигнет 100 %.

Что делать после окончания загрузки? После загрузки дважды щелкните на сохраненном файле для начала установки.

Загрузка завершена. Куда был сохранен файл? Файл был сохранен по пути, указанному в браузере для «Save As» (Сохранить как) по умолчанию, или по пути, заданному пользователем в окне «Save As» (Сохранить как) перед началом скачивания. Зная название файла, вы можете запустить его поиск на компьютере.

Как получить регистрационный номер или код разблокировки? Чтобы узнать регистрационный номер или код разблокировки, откройте страницу со списком недавних заказов в разделе справки, а затем введите адрес электронной почты и пароль. Также код разблокировки содержится в письме с подтверждением заказа в разделе с описанием прав доступа.

Что делать, если мой регистрационный номер или код разблокировки недействителен? Первым делом убедитесь, что номер или код введен без ошибок. Узнать серийный номер или код разблокировки можно, щелкнув здесь. Если это не поможет решить проблему, обратитесь в Службу поддержки пользователя.

Как мне повторно загрузить уже приобретенный продукт? Чтобы повторно загрузить уже приобретенный продукт, запустите приложение Origin и щелкните на пиктограмме загрузки. Приложение Origin делает копии всех приобретенных игр, поэтому, если нужно только переустановить игру, вам не придется загружать ее снова. Если вам все же нужно повторно загрузить игру, сначала удалите ее "временные файлы". Для этого в окне приложения Origin щелкните на кнопке (Х) рядом с названием игры.

Как мне повторно загрузить уже приобретенный продукт для Mac? Для того чтобы заново загрузить приобретенное вами программное обеспечение, следует перейти на страницу информации о заказе и нажать кнопку Begin Download (Начать загрузку).

Что делать, если загрузка прервалась до того, как продукт был полностью сохранен на жесткий диск? Если во время загрузки игры прервалось соединение, перезапустите Origin и щелкните на пиктограмме загрузки. Загрузка продолжится с того места, на котором произошел обрыв связи.

Что делать, если загрузка прервалась до того, как продукт был полностью сохранен на жесткий диск для Mac? Если загрузка останавливается или прерывается до ее завершения, просто снова нажмите кнопку Begin Download (Начать загрузку), и загрузка возобновится с того места, где она была остановлена в прошлый раз.