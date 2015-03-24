В данном списке представлены программы для замены ImgBurn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ImgBurn, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ImgBurn.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ImgBurn, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ImgBurn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ImgBurn, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 9.5
Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков
Версия 19.4
Программа для записи CD, DVD и Blue-ray
Версия 1.91
Программа для создания образов с USB-накопителей
Версия 6.6.0.0
Программа для записи дисков, создания и конвертации образов
Версия 1.24.13
Программа для записи оптических дисков
Версия 2.0.7.0
Программа для записи лазерных дисков
Версия 9.7.6.3860
Создание виртуальных образов дисков
Версия 2.1.1.2201
Программа для создания и записи образов дисков
Версия 10.7.0.0
Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски
Версия 1.0.0
Программа для создания и записи img-образов на носители
Версия 2.27
Запись видео на DVD-диски
Версия 10.0
Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски