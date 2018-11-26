Virtual CD — эмулятор оптических дисководов. Программа позволяет создавать виртуальные дисководы для размещения (монтирования) в них файлов-образов CD/DVD-дисков для обеспечения доступа к содержимому в том виде, в котором оно было записано на диск (т.е. с сохранением файловой системы, загрузочных записей и т.д.). Приложение Virtual CD имеет и ряд других полезных функций.
Зачем нужна программа Virtual CD?
Эмулятор Virtual CD — мощная многофункциональная программа, обеспечивающая пользователя следующим инструментарием:
- Создание виртуальных дисководов
Это основная функция программы, позволяющая из любого имеющегося образа диска создать виртуальный дисковод. Приложение поддерживает множество форматов файлов-образов, включая наиболее распространенные ISO, IMG, NRG и MDF. Также Virtual CD не имеет каких-либо ограничений по формату самих оптических дисков, с которых были сняты образы. Одинаково эффективно приложение обрабатывает как CD и DVD, так Blueray-диски.
- Создание образов дисков
Программа Virtual CD может работать и в обратном направлении, позволяя пользователю создавать ISO-образы CD/DVD/Blueray-дисков, загруженных в оптический привод компьютера. Данная функция имеет множество настроек, которые определяют свойства создаваемых образов.
- Функции обработки образов
Если перед пользователем стоит задача редактирования содержимого образа дисков, приложение Virtual CD также может прийти на помощь. Также в программе реализован механизм конвертирования файлов-образов из одного поддерживаемого формата в другой.
Отдельно следует отметить возможность приложения накладывать защиту на чтение содержимого ISO-образов. Реализуется это путем шифрования данных и установки пользовательского пароля. Программа Virtual CD и в этом плане может работать в обратную сторону, т.е. расшифровывать запороленные образы при наличии у пользователя верной парольной фразы.
- Запись дисков
Как и полагается для программ этой разновидности, Virtual CD имеет инструменты прожига (записи) данных на оптические диски. Приложение позволяет записывать как произвольные данные с винчестера и прочих носителей, так и переносить на диск все содержимое (включая технические разделы) файлов-образов.
- Организация образов
Для пользователей, которые работают с множеством дисков и их образов, очень полезными окажутся функции их организации. Программа позволяет группировать, сортировать и каталогизировать файлы-образы по тем или иным критериями (задаются пользователем). В будущем это позволит пользователю быстро находить нужные образы и производить над ними дальнейшие операции.
В эту же категорию полезностей следует отнести интеграцию Virtual CD в систему Windows. При вставке диска в дисковод будет автоматически открываться соответствующие уведомления от программы с предложением выполнить ту или иную операцию с диском или хранимой на нем информации.
Совместимость с Windows
Последняя версия эмулятора оптических дисководов Virtual CD может использоваться на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 разрядностью 32 бит или 64 бит. Русский язык на текущий момент программой не поддерживается.
бесплатная версия Virtual CD
Virtual CD является условно-бесплатной программой. Бесплатная версия программного продукта имеет ограничение по времени использования (30 дней).