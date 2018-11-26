Virtual CD — эмулятор оптических дисководов. Программа позволяет создавать виртуальные дисководы для размещения (монтирования) в них файлов-образов CD/DVD-дисков для обеспечения доступа к содержимому в том виде, в котором оно было записано на диск (т.е. с сохранением файловой системы, загрузочных записей и т.д.). Приложение Virtual CD имеет и ряд других полезных функций.

Зачем нужна программа Virtual CD?

Эмулятор Virtual CD — мощная многофункциональная программа, обеспечивающая пользователя следующим инструментарием:

Создание виртуальных дисководов

Это основная функция программы, позволяющая из любого имеющегося образа диска создать виртуальный дисковод. Приложение поддерживает множество форматов файлов-образов, включая наиболее распространенные ISO, IMG, NRG и MDF. Также Virtual CD не имеет каких-либо ограничений по формату самих оптических дисков, с которых были сняты образы. Одинаково эффективно приложение обрабатывает как CD и DVD, так Blueray-диски.

Создание образов дисков

Программа Virtual CD может работать и в обратном направлении, позволяя пользователю создавать ISO-образы CD/DVD/Blueray-дисков, загруженных в оптический привод компьютера. Данная функция имеет множество настроек, которые определяют свойства создаваемых образов.

Функции обработки образов

Если перед пользователем стоит задача редактирования содержимого образа дисков, приложение Virtual CD также может прийти на помощь. Также в программе реализован механизм конвертирования файлов-образов из одного поддерживаемого формата в другой.

Отдельно следует отметить возможность приложения накладывать защиту на чтение содержимого ISO-образов. Реализуется это путем шифрования данных и установки пользовательского пароля. Программа Virtual CD и в этом плане может работать в обратную сторону, т.е. расшифровывать запороленные образы при наличии у пользователя верной парольной фразы.

Запись дисков

Как и полагается для программ этой разновидности, Virtual CD имеет инструменты прожига (записи) данных на оптические диски. Приложение позволяет записывать как произвольные данные с винчестера и прочих носителей, так и переносить на диск все содержимое (включая технические разделы) файлов-образов.

Организация образов

Для пользователей, которые работают с множеством дисков и их образов, очень полезными окажутся функции их организации. Программа позволяет группировать, сортировать и каталогизировать файлы-образы по тем или иным критериями (задаются пользователем). В будущем это позволит пользователю быстро находить нужные образы и производить над ними дальнейшие операции.

В эту же категорию полезностей следует отнести интеграцию Virtual CD в систему Windows. При вставке диска в дисковод будет автоматически открываться соответствующие уведомления от программы с предложением выполнить ту или иную операцию с диском или хранимой на нем информации.

Совместимость с Windows

Последняя версия эмулятора оптических дисководов Virtual CD может использоваться на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 разрядностью 32 бит или 64 бит. Русский язык на текущий момент программой не поддерживается.

бесплатная версия Virtual CD

Virtual CD является условно-бесплатной программой. Бесплатная версия программного продукта имеет ограничение по времени использования (30 дней).