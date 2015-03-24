CyberLink Power2Go – универсальная программа по работе с дисками. Через нее можно записывать на компакт-диски музыкальные дорожки, видеофрагменты, фильмы, отдельные картинки и слайд-шоу.

CyberLink Power2Go обладает полезным расширенным функционалом и грамотно составленным интерфейсом, что позволяет использовать ее и в бытовой, и в профессиональной сфере.

Основные функции программы:

Поддержка музыкальных и специальных фотографических дисковых устройств. Работа с Blu-ray.

Управление форматами аудио- и видео файлов. С помощью CyberLink Power2Go можно быстро преобразовать файл в наиболее удобное расширение.

Создание слайд-шоу из фотографий. Предпросмотр прямо из программы.

Разбивка крупногабаритных файлов на несколько носителей памяти.

Компоновка и каталогизация фильмов, аудиодорожек, картинок и слайдовых композиций по категориям.

Программа CyberLink Power2Go представлена в двух вариациях лицензий: бесплатной и платной. Вышеперечисленный функционал версий программ идентичен. Ограничение бесплатной версии заключается в отсутствии функции восстановления данных: копирования мультимедийных файлов жесткого диска через ПО и восстановления информации в случае системного сбоя.