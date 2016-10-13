Imgburn — программа для записи оптических CD, DVD и Blu-ray дисков. Приложение распространяется по лицензии Freeware (бесплатное программное обеспечение), предназначено для работы на компьютерах под управлением Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (поддерживаются системы 32-бит и 64-бит), предусмотрен перевод на русский язык при помощи файла-русификатора (добавлен в архив для скачивания с этой страницы).

Как записать диск через Imgburn?

Imgburn — довольно мощная программа, позволяющая не только записывать диски в различных режимах, но и выполнять над ними множество других операций. Последняя версия Imgburn обладает следующим набором основных функций.

Запись данных на диск

Стандартная функция записи на оптические диски любых данных с жесткого диска или подключенных к нему носителей информации (включая диски, вставленные в дополнительный дисковод).

Пользователь может выбирать между различными скоростями записи (от 1х до 52х, а также специальные режимы AWS — автоматическая установка скорости, и MAX — максимально возможная скорость для того или иного типа диска).

Запись образов на диск

Программа Imgburn обеспечивает возможностью переноса на оптические диски большого количества форматов образов (возможно, больше чем любые аналогичные приложения). В настоящий момент программа поддерживает 21 формат образов, включая такие распространенные как ISO, IMG, MDS, CUE, BIN и другие.

Создание образов из диска

При помощи данной функции пользователь может снять с установленного в дисковод диска образ, сохранив его в одном из поддерживаемых форматов (CUE, DVD и MDS). Программа способна создавать образы даже с тех дисков, которые были первоначально защищены от копирования (но разработчики просят не делать этого).

Создание образов из файлов и папок

Одна из самых мощных и полезных функций программы, позволяющая создавать образы в формате ISO, BIN, IMG и MINISO на основе файлов и папок, хранящихся на жестком диске или любом внешнем накопителе. Данная функция имеет множество дополнительных опций, включая:

Возможность выбора типа диска (CD, DVD и т.д.).

Возможность установки количества секторов вручную.

Возможность установки типа данных Mode1/2048 или Mode2/Form1/2352, и типа файловой системы — ISO9660, ISO9660+UDF и другие варианты.

Тонкая настройка кодировки и длины имен папок/файлов согласно стандарту ISO9660, Joiled и UDF.

А также — возможность создания загрузочных образов. В качестве исходных данных можно использовать, в т.ч., и любые другие загрузочные образы или даже разделы дисков или целые накопители с загрузочными записями.

Наличие функции создания образов с широким набором опций делает программу Imgburn уникальной в своем роде.

Проверка целостности хранящихся на дисках данных

Данная функция позволяет не только определить целостность данных на дисках, но и сравнить их с имеющимся в распоряжении пользователя файлом-образом. При задействовании данной опции можно точно определить, является образ точной копией проверяемого диска.

Тестирование качества диска

Перед записью данных на диск пользователь может проверить техническое состояние последнего. Для этого в программу Imgburn встроена функция обнаружения битых секторов на дисках.

Приложение Imgburn имеет множество тонких настроек по всем критериям работы.

Русификация Imgburn

Для русификации программы Imgburn достаточно скопировать файл «russian.lng» в папку «Languages» (расположена в каталоге установки приложения).