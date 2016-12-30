В данном списке представлены программы для замены Corel VideoStudio Pro X7. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Corel VideoStudio Pro X7, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Corel VideoStudio Pro X7.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Corel VideoStudio Pro X7, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Corel VideoStudio Pro X7. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Corel VideoStudio Pro X7, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 18.52
Удобный редактор видео
Версия 27
Программа для редактирования аудио и видео.
Версия 26.0.2.17
Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио
Версия 8.1
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 15.0
Удобный видеоредактор на русском языке
Версия 2022
Пакет программ для работы с видео и DVD
Версия 9.52
Видеомонтаж и обработка цифрового материала.
Версия 1.12.0.1
Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски
Версия 13.0.1
Программа для монтажа и редактирования видео
Версия 18.0.0
Пакет программ для работы с видео
Версия 2018.7
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 16.0
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 7
Профессиональное редактирование видео
Версия 13.0
Редактор видео, запись DVD и Blu-ray