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Аналоги Corel VideoStudio Pro X7

В данном списке представлены программы для замены Corel VideoStudio Pro X7. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Corel VideoStudio Pro X7, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Мовавика Видео
Мовавика Видео

Версия 27

Программа для редактирования аудио и видео.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
EDIUS
EDIUS

Версия 9.52

Видеомонтаж и обработка цифрового материала.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Nero Video 2019
Nero Video 2019

Версия 1.12.0.1

Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Movavi Video Suite SE

Версия 18.0.0

Пакет программ для работы с видео

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sony Vegas Pro
Sony Vegas Pro

Версия 16.0

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)