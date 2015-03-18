Corel VideoStudio Pro X7

Corel VideoStudio Pro – мощный видеоредактор, через который доступна обработка стандартных и высококачественных (HD) видео. Программа отличается оперативностью в работе, большим количеством инструментов для обработки видео, поддержкой всех форматов и возможностью создания копий продуктов на различных носителях памяти.

Высокая скорость работы редактора обеспечивается благодаря экспресс-обработке и наличию аппаратного ускорения.

Широкий выбор шаблонов, визуальных и звуковых эффектов, переходов и настроек качества позволят создавать настоящие шедевры. Через программу активно реализуется создание видеороликов, фильмов и слайд-шоу в HD.

Результаты работы можно сохранить на жесткий диск, оптические носители памяти, flash-карты и другие.