Movavi Video Suite SE – комплекс программных компонентов для создания, обработки и редактирования видеоматериалов.
Быстро и без затруднений создавайте ролики в Movavi Video Suite SE благодаря понятному и оперативному интерфейсу, а также полноценной системе справки. Обработка видеофайлов включает обрезку, компоновку, мультиформатные переводы, запись и считывание с различных носителей, в том числе оптических дисков и мобильных устройств.
Визуальный редактор Movavi Video Suite SE позволит создавать шикарные спецэффекты, переходы между слайдами, разбивку кадров и другие.
Отличия Movavi Video Suite Special Edition от полной версии:
- доступны только следующие форматы: AVI, WMV, MOV; OGG, WAV, FLAC, ape, WMA. Файлы этих форматов можно открывать и в эти форматы можно конвертировать;
- не доступна функция ускорения;
- нет автоматического обновленя программы;
- нет возможности работать с видео в формате DVD;
- нет выбора форматов для экспорта по конечным устройствам;
- нет функционала записи видео на CD/DVD.