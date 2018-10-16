Movavi Video Suite SE – комплекс программных компонентов для создания, обработки и редактирования видеоматериалов.

Быстро и без затруднений создавайте ролики в Movavi Video Suite SE благодаря понятному и оперативному интерфейсу, а также полноценной системе справки. Обработка видеофайлов включает обрезку, компоновку, мультиформатные переводы, запись и считывание с различных носителей, в том числе оптических дисков и мобильных устройств.

Визуальный редактор Movavi Video Suite SE позволит создавать шикарные спецэффекты, переходы между слайдами, разбивку кадров и другие.

Отличия Movavi Video Suite Special Edition от полной версии: