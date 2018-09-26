Sony Vegas Pro — профессиональное решение для работы с аудио и видеофайлами, используемыми для монтажа и редактирования видео. Программа позволяет пользователям работать с огромным числом звуковых дорожек и видеофрагментов. В ее активе огромное количество эффективных инструментов, помогающих редактировать многоканальное аудио и осуществлять ресемплинг в режиме реального времени.

Функции Sony Vegas Pro 16

Sony Vegas Pro — профессиональный многофункциональный инструмент для обработки видеоматериалов. Данный программный продукт обладает очень большим количеством функциональных возможностей, которые невозможно перечислить и описать в рамках одной обзорной статьи.

Среди наиболее важных особенностей программы Sony Vegas Pro следует отметить:

Возможность создания и обработки видео- и аудиодорожек в неограниченном количестве единовременно.

Наличие самых современных программных инструментов для работы с видео- и аудиоданным.

Поддержка многоканальности. При необходимости пользователь сможет задействовать до 26 физических выходных каналов, каждый из которых будет иметь свою собственную независимую шину микширования.

Возможность ресемплинга (передискретизации) входящего сигнала в режиме реального времени.

Создание кроссфейдов (звуковые переходы) в автоматическом режиме по имеющимся или созданным пользователем шаблонам.

Sony Vegas Pro может синхронизироваться с MIDI Time Code и MIDI Clock.

Дизеринг и 32-х битный звук, имеющий частоту дискретизации в 192 кГц.

Возможность редактирования звука в реальном времени при использовании в разрывах аудиодорожек эквалайзера с четырьмя полосами и компрессора, а также подключаемых DirectX-модулей.

Возможность переноса прямо на таймлайн видеофайлов формата VOB с аудиоканалом AC3.

Импорт готовых видеоматериалов в большое количество видеоформатов.

Sony Vegas Pro 16 — это программный продукт высокопрофессионального уровня, для использования которого требуются определенные знания и навыки в работе с цифровыми видео- и аудиоданными.

Совместимость Sony Vegas Pro с Windows

Начиная с версии 11.0, программа Sony Vegas Pro работает в Windows версии Vista и выше. Несмотря на разнообразие инструментов и возможность выполнения сложных операций над видео- и аудиоданным, приложение не требует высоких компьютерных мощностей для своей работы. Программа на русский язык не переведена.

Sony Vegas Pro — платное программное обеспечение. Здесь представлена ознакомительная (триал) версия, которая позволит ознакомиться с основными возможностями программы.