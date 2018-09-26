SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro

Программа для редактирования и монтажа видео

4,5 (6)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 16.0
Скачать 4 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 16.0

Полезные статьи

Лучшие программы для монтажа видео
Лучшие программы для монтажа видео

Оценки программы

4,5

6 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Sony Vegas Pro