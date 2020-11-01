Edius — профессиональный нелинейный видеоредактор с широким функционалом по обработке, как отснятого и сохраненного видеоматериала, так и потокового видео. Программа платная. Имеется возможность 30-дневного бесплатного использования без функциональных ограничений, но с наложением на видео водяного знака.
Видеоредактор работает исключительно в среде 64-битных версий ОС Windows 7, 8/8.1 и 10. Интерфейс выполнен на английском языке.
Видеоредактор Edius
Видеоредактор Edius обладает следующими особенностями:
- Поддержка большого числа видеоформатов, включая форматы, обычно используемые только профессионалами, как AVCHD, DV, HDV и даже несжатое видео. Максимальное поддерживаемое разрешение — до 4К.
- Большое количество встроенный видеопереходов, титров, эффектов, фильтров и т.д., которые можно накладывать на видео в режиме реального времени (моментальный просмотр результата).
- Возможность работы в рамках одного проекта с видеоматериалами разных форматов без какого-либо предварительного форматирования, настроек и т.д.
- При создании трехмерных видеопереходов редактор Edius использует графический процессор (GPU видеокарты), что значительно увеличивает скорость выполнения подобных операций.
- В одном проекте можно создавать неограниченное количество, как видео-, так и аудиодорожек.
- В качестве цветовой модели разработчиками Edius были выбраны YUV и YUVA.
- Наличие собственных видеокодеков DV, Lossless, HQX и HQ.
- Наличие функционала для обработки видео в форматах DV, HDV, AVCHD2, AVCHD, MPEG-2, Windows Media и QuickTime в режиме реального времени.
- Возможность монтажа в режиме реального времени видео с разным соотношением сторон, разрешением и/или кадровой частотой.
- Возможность размещения и обработки одновременно нескольких последовательностей на одной тайм-линии.
- Механизм кодирования отдельных фрагментов видео на тайм-линии значительно сокращает время экспорта готового видеоматериала за счет того, что кодированию подлежат только измененные части и/или добавленные в проект новые видеоматериалы.
- Возможность обработки видеосигнала одновременно с 8-ми источников с наложением на них видеоэффектов, переходов и т.д. в режиме реального времени.
Это далеко не весь функционал видеоредактора Edius. Отметим, что для работы с ним требуется наличие навыков и опыта.