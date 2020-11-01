Edius — профессиональный нелинейный видеоредактор с широким функционалом по обработке, как отснятого и сохраненного видеоматериала, так и потокового видео. Программа платная. Имеется возможность 30-дневного бесплатного использования без функциональных ограничений, но с наложением на видео водяного знака.

Видеоредактор работает исключительно в среде 64-битных версий ОС Windows 7, 8/8.1 и 10. Интерфейс выполнен на английском языке.

Видеоредактор Edius

Видеоредактор Edius обладает следующими особенностями:

Поддержка большого числа видеоформатов, включая форматы, обычно используемые только профессионалами, как AVCHD, DV, HDV и даже несжатое видео. Максимальное поддерживаемое разрешение — до 4К.

Большое количество встроенный видеопереходов, титров, эффектов, фильтров и т.д., которые можно накладывать на видео в режиме реального времени (моментальный просмотр результата).

Возможность работы в рамках одного проекта с видеоматериалами разных форматов без какого-либо предварительного форматирования, настроек и т.д.

При создании трехмерных видеопереходов редактор Edius использует графический процессор (GPU видеокарты), что значительно увеличивает скорость выполнения подобных операций.

В одном проекте можно создавать неограниченное количество, как видео-, так и аудиодорожек.

В качестве цветовой модели разработчиками Edius были выбраны YUV и YUVA.

Наличие собственных видеокодеков DV, Lossless, HQX и HQ.

Наличие функционала для обработки видео в форматах DV, HDV, AVCHD2, AVCHD, MPEG-2, Windows Media и QuickTime в режиме реального времени.

Возможность монтажа в режиме реального времени видео с разным соотношением сторон, разрешением и/или кадровой частотой.

Возможность размещения и обработки одновременно нескольких последовательностей на одной тайм-линии.

Механизм кодирования отдельных фрагментов видео на тайм-линии значительно сокращает время экспорта готового видеоматериала за счет того, что кодированию подлежат только измененные части и/или добавленные в проект новые видеоматериалы.

Возможность обработки видеосигнала одновременно с 8-ми источников с наложением на них видеоэффектов, переходов и т.д. в режиме реального времени.

Это далеко не весь функционал видеоредактора Edius. Отметим, что для работы с ним требуется наличие навыков и опыта.