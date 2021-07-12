Программы для обработки видео для начинающих

В современном мире создание видео — не только удел профессионалов. В этом мини-рейтинге мы рассмотрим 5 универсальных видеоредакторов. При отборе обращалось внимание на следующие факторы: возможность работы на слабом ПК, наличие русскоязычного интерфейса, понятное управление и функции автоматизации. Если вам нужно еще больше вариантов, то познакомьтесь с более подробным описанием программ для обработки видео в этой статье.
Corel VideoStudio
Corel VideoStudio предлагает все инструменты остальных продуктов из этого списка, включая поддержку 360-градусного VR и 4K. Особенностью редактора является модуль отслеживания движения — эта функция позволяет держать в фокусе определенные объекты на протяжении всего кадра. Софт предлагает специальный режим работы для новичков и поставляется с набором готовых эффектов, фильтров и переходов, а также автоматических функций. Программа доступна бесплатно в течение 30 дней, пожизненная лицензия стоит 51,99 долларов.
Преимущества Corel VideoStudio:
- Понятный интерфейс с хорошо структурированным меню.
- Более 100 эффектов и фильтров.
- Поддержка режима мультиков.
Недостатки:
- Обновления покупаются отдельно.
- Медленный рендеринг видео.
- Требовательность к показателям компьютера.
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ отлично подходит тем, кто хочет создавать сложные проекты, но не может похвастаться мощным ПК. Редактор предлагает крупный пакет профессиональных функций вроде автоматического улучшения, стабилизации, работы с зеленым экраном и многое другое, при этом почти не нагружает систему. Программа позволяет вести захват с веб-камеры, работать с звуковыми дорожками и записывать озвучку через микрофон.
Присутствует коллекция готовых видеофонов, шаблоны заставок и библиотека переходов. Удобная панель управления хорошо подходит для быстрого старта, а функция автоматической загрузки в YouTube придется по вкусу видеоблогерам. Подробнее о функциях редактора можно прочитать в подробном обзоре https://free-video-editors.ru/videomontazh.php.
Редактор позволяет объединять видеофайлы с разными расширениями и параметрами качества, автоматически подгоняя разрешение экрана видеороликов. Это позволяет использовать редактор пользователям даже полностью без технических знаний.
Преимущества ВидеоМОНТАЖа:
- Поддержка работы с 4К.
- Библиотеки готовых материалов: фоны, титры, эффекты, музыка.
- Быстрая скорость импорта и рендеринга даже крупных файлов.
- Невысокие системные требования и совместимость со всеми версиями Windows.
Недостатки:
- Небольшой срок испытательного периода.
VSDC Free Video Editor
Бесплатный видеоредактор VSDC — это приложение для нелинейного редактирования, разработанное компанией Flash Integro. Этот видеоредактор имеет множество функций для продвинутой обработки, включая цветокоррекцию, отслеживание движений и редактирование звука. В редакторе можно найти большой выбор переходов, присутствуют фильтры автоматического улучшения, инструменты масок для размытия и скрытия определенных областей в кадре. Программа также включает в себя модуль захвата экрана ПК и позволяет работать с 3D-видео.
Преимущества VSDC Free Video Editor:
- Экспорт в YouTube и другие социальные сети.
- Работа со слоями, наложение кадров друг на друга.
- Быстрая работа на слабых компьютерах и ноутбуках.
Недостатки:
- Сложный перегруженный интерфейс.
- Обрушивается при работе с ключевыми кадрами.
- Нет функции предпросмотра видеофайлов.
Windows Movie Maker
Это вариант для обладателей старых компьютеров с системой Windows XP и 7, так как программа по умолчанию установлена на эти компьютеры. Movie Maker предлагает довольно крупный набор эффектов, среди которых замедление и ускорение, работа со скоростью, размытие, художественные фильтры. Присутствует коллекция переходов и инструмент создания титров. В программе можно заменять или удалять звук и записывать голосовые комментарии. Софт практически не нагружает компьютер и быстро работает даже на слабых и старых ноутбуках.
Windows Movie Maker снят с производства, а это значит, что он может работать нестабильно. Также из-за этого его практически невозможно найти в интернете для свободного скачивания.
Преимущества Windows Movie Maker:
- Не требует скачивания и установки.
- Простое интуитивное управление.
- Нетребовательность к компьютеру.
Недостатки:
- Импорт только AVI-файлов.
- Только один формат для экспорта (WMV).
- Снят с производства, поэтому могут быть ошибки.
Как видите, вне зависимости от того, хотите ли вы улучшить видео, снятое на домашнюю камеру, создаете видеокурс или записываете контент для YouTube, можно найти софт для любой задачи. Но если вы планируете продвигаться в создании видеоконтента, лучшим вариантом станет ВидеоМОНТАЖ. Он прост в освоении и удобен, но при этом предлагает все инструменты, необходимые для продвинутой работы.