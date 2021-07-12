Программы для обработки видео для начинающих

В современном мире создание видео — не только удел профессионалов. В этом мини-рейтинге мы рассмотрим 5 универсальных видеоредакторов. При отборе обращалось внимание на следующие факторы: возможность работы на слабом ПК, наличие русскоязычного интерфейса, понятное управление и функции автоматизации. Если вам нужно еще больше вариантов, то познакомьтесь с более подробным описанием программ для обработки видео в этой статье.

Corel VideoStudio Corel VideoStudio предлагает все инструменты остальных продуктов из этого списка, включая поддержку 360-градусного VR и 4K. Особенностью редактора является модуль отслеживания движения — эта функция позволяет держать в фокусе определенные объекты на протяжении всего кадра. Софт предлагает специальный режим работы для новичков и поставляется с набором готовых эффектов, фильтров и переходов, а также автоматических функций. Программа доступна бесплатно в течение 30 дней, пожизненная лицензия стоит 51,99 долларов. Преимущества Corel VideoStudio: Понятный интерфейс с хорошо структурированным меню.

Более 100 эффектов и фильтров.

Поддержка режима мультиков. Недостатки: Обновления покупаются отдельно.

Медленный рендеринг видео.

Требовательность к показателям компьютера.

ВидеоМОНТАЖ ВидеоМОНТАЖ отлично подходит тем, кто хочет создавать сложные проекты, но не может похвастаться мощным ПК. Редактор предлагает крупный пакет профессиональных функций вроде автоматического улучшения, стабилизации, работы с зеленым экраном и многое другое, при этом почти не нагружает систему. Программа позволяет вести захват с веб-камеры, работать с звуковыми дорожками и записывать озвучку через микрофон. Присутствует коллекция готовых видеофонов, шаблоны заставок и библиотека переходов. Удобная панель управления хорошо подходит для быстрого старта, а функция автоматической загрузки в YouTube придется по вкусу видеоблогерам. Подробнее о функциях редактора можно прочитать в подробном обзоре https://free-video-editors.ru/videomontazh.php. Редактор позволяет объединять видеофайлы с разными расширениями и параметрами качества, автоматически подгоняя разрешение экрана видеороликов. Это позволяет использовать редактор пользователям даже полностью без технических знаний. Преимущества ВидеоМОНТАЖа: Поддержка работы с 4К.

Библиотеки готовых материалов: фоны, титры, эффекты, музыка.

Быстрая скорость импорта и рендеринга даже крупных файлов.

Невысокие системные требования и совместимость со всеми версиями Windows. Недостатки: Небольшой срок испытательного периода.

Wondershare Filmora Если вы хотите создать видеоконтент для социальных сетей, Wondershare станет отличным выбором. Это универсальное приложение с множеством полезных «фишек»: разделение экрана, цветокоррекция, хромакей. Дизайн редактора интуитивно понятен и прост в использовании. Софт насыщен фильтрами, переходами, эффектами, есть коллекция роялти-фри музыки и шаблоны титров. Имеются автоматическое улучшение качества и стабилизация. Присутствуют инструменты для аудио, в том числе отслеживание тишины, эквалайзер и подавление шумов. Демо-версия программы накладывает на видеофайлы водяной знак, стоимость лицензии составляет $39.99 в год. Преимущества Wondershare Filmora: Чистый минималистичный интерфейс с удобным управлением.

Встроенный модуль захвата экрана ПК.

Дополнительное ускорение GPU для более быстрого кодирования. Недостатки: Требуется регистрация аккаунта на сайте.

Некоторые функции нужно докупать отдельно.

Проблемы с рендерингом Full HD и 4K.

Высокая нагрузка на процессор.

VSDC Free Video Editor Бесплатный видеоредактор VSDC — это приложение для нелинейного редактирования, разработанное компанией Flash Integro. Этот видеоредактор имеет множество функций для продвинутой обработки, включая цветокоррекцию, отслеживание движений и редактирование звука. В редакторе можно найти большой выбор переходов, присутствуют фильтры автоматического улучшения, инструменты масок для размытия и скрытия определенных областей в кадре. Программа также включает в себя модуль захвата экрана ПК и позволяет работать с 3D-видео. Преимущества VSDC Free Video Editor: Экспорт в YouTube и другие социальные сети.

Работа со слоями, наложение кадров друг на друга.

Быстрая работа на слабых компьютерах и ноутбуках. Недостатки: Сложный перегруженный интерфейс.

Обрушивается при работе с ключевыми кадрами.

Нет функции предпросмотра видеофайлов.