CyberLink PowerDirector 365 – комплекс эффективных инструментов для работы с видео. Софт оснащен большим количеством полезных компонентов по визуальной коррекции видеороликов, наложению графических элементов и звуковых дорожек, удалению лишних снимков, кадров плохого качества и т.д.

Через программу осуществляется изменение параметров видео, создание динамичных клипов и копирование материалов на DVD и Blu-ray. CyberLink PowerDirector 365 может оптимизировать обработанные видеоматериалы под устройства на Android, IOS, PSP, PlayStation 3, XBox и др. Доступна публикация видеофайлов на популярных видео-хостингах в Интернете.