Программы для восстановления данных с USB-флешек

Как и в случае с любыми другими типами накопителей информации, USB-флешки не защищены от повреждения или потери хранящихся на них данных. Неправильное использование устройства, неосторожные действия пользователя, вредоносные программы — самые распространенные причины пропажи информации с USB-накопителей.

При пропаже данных с флешки не следует бить тревогу, потому что есть шанс ее полного или хотя бы частичного восстановления. Здесь могут помочь специализированные программы, способные восстанавливать удаленные и поврежденные файлы с USB-накопителей. Рассмотрим наиболее распространенные приложения этой категории.

PC Inspector File Recovery PC Inspector File Recovery — универсальная программа для восстановления файлов с любых типов носителей информации, включая USB-флешки. Приложение имеет 3 глобальные функции: Восстановление удаленных файлов. Поиск и восстановление файлов, потерянных в результате неправильного использования флешки, действия вирусов или самого пользователя. Восстановление разделов на диске (помогает в ситуациях, когда при подключении флешки к компьютеру ничего не происходит). Из положительных качеств программы также отметим: Программа бесплатная, поддерживает русский язык.

Работа с файловыми системами FAT 12/16/32 и NTFS.

Отсутствие каких-либо ограничений по типам восстанавливаемых файлов (изображения, системные файлы, видео и т.п.). Из минусов PC Inspector File Recovery: Программа давно не обновлялась, т.е. возможны сбои в работе в Windows Vista или выше, а также с новыми флешками (однако все это — редкость).

Не очень дружественный интерфейс и относительно неудобное управление.

Сортировка найденных файлов осуществляется вручную путем ввода имени или маски для поиска. Несмотря на имеющиеся недостатки, PC Inspector File Recovery предоставляет весь необходимый инструментарий для работы с удаленными/потерянными/поврежденными файлами. Скачать PC Inspector File Recovery

Hetman Partition Recovery Hetman Partition Recovery также является универсальной программой, работающей с любыми накопителями. Основная функция приложения — восстановление любых типов файлов, причем причина их потери с флешки не имеет значения. В программе предусмотрено два режима сканирования: Быстрое. В этом режиме обычно восстанавливаются файлы, удаленные, к примеру, нажатием кнопки "Del". В 99% случаях быстрое сканирование поможет найти данные, если на флешку не записывались новые файлы (после обнаружения потерь). Полное сканирование. При любых других причинах потери данных следует использовать режим полного сканирования. Это занимает много времени, однако существует вероятность восстановления данных, удаленных/поврежденных/потерянных даже вследствие форматирования устройства. Заметные плюсы программы Hetman Partition Recovery: Простота управления даже для новичков (в программе предусмотрен мастер восстановления), легкий поиск среди списка обнаруженных файлов при помощи различных фильтров (название, размер и т.д.).

Возможность восстановления любых типов файлов в файловых системах FAT и NTFS.

Наличие опций поиска файлов по их содержимому, что позволяет найти, например, электронные документы, замаскированные вирусом под другой тип файла.

Наличие дополнительных функций: возможность монтирования образов дисков, HEX-редактор, создание файла-образа с диска.

Возможность восстановления файлов на FTP-сервер для предотвращения их повторного повреждения/удаления в случаях, если на компьютере орудуют вирусы.

Поддержка русского языка. Программа Hetman Partition Recovery имеет один, но очень жирный минус — необходимость приобретения лицензии для снятия блокировки функции восстановления файлов (сканирование и прочий функционал доступен и в бесплатной версии). Скачать Hetman Partition Recovery

MiniTool Power Data Recovery Программа MiniTool Power Data Recovery имеет примерно те же технические возможности, что и утилита Hetman Partition Recovery. Приложение работает с любыми типами накопителей, восстанавливает любые типы файлов (включая RAW — т.н. "сырые" файлы, не имеющие конкретного предназначения, но содержащие различную информацию), имеет удобные инструменты поиска и фильтрации найденных данных. К положительным качествам и особенностям программы MiniTool Power Data Recovery также следует отнести: Исключительная простота управления (нет необходимости выполнения каких-либо настроек — программа все сделает сама в зависимости от типа устройства, с которого восстанавливаются файлы).

Поддержка различных файловых систем — FAT всех версий, VFAT, NTFS, NTFS5, ISO9660, UDF и Joliet.

Из дополнительных функций — возможность создания загрузочных флешек/дисков, в т.ч. с загрузочной версией программы MiniTool Power Data Recovery, которая также существует. Минусы программы MiniTool Power Data Recovery: Как и Hetman Partition Recovery, требует покупки лицензии для разблокировки функции восстановления.

Относительная длительность поиска файлов ввиду отсутствия режима быстрого сканирования.

Поддержка русского языка не предусмотрена. Скачать MiniTool Power Data Recovery

Recuva Recuva — простая в использовании программа, позволяющая восстанавливать любые типы файлов с любых носителей информации. Приложение не имеет каких-либо ограничений по типу восстанавливаемых файлов, работает с файловыми системами NTFS и FAT, способно обнаруживать и восстанавливать данные, независимо от причин их повреждения или удаления. Положительные качества Recuva: Простое управление, не требующее от пользователя выполнения каких-либо настроек (достаточно выбрать букву диска/флешки и запустить процесс сканирования).

Наличие режимов быстрого и глубокого сканирования.

Возможность поиска файлов по текстовому содержимому, названию и маске.

Поддержка русского языка. Недостатки программы Recuva: Приложение Recuva является условно-бесплатным. В бесплатной версии работают функции быстрого и глубокого сканирования, имеется возможность восстановления данных без каких-либо ограничений, однако заблокирован расширенный функционал восстановления.

Некоторые пользователи отмечают относительно низкую эффективность обнаружения файлов в бесплатной версии Recuva. К примеру, ее можно сравнить с эффективностью работы функции быстрого сканирования в программе Hetman Partition Recovery. Тем не менее, Recuva остается одной из самых востребованных утилит для восстановления файлов, утраченных при их удалении пользователем случайно. Скачать Recuva

EaseUS Data Recovery Wizard EaseUS Data Recovery Wizard является простым и понятным средством восстановления потерянных/удаленных файлов с любых типов носителей информации. Программа очень проста в использовании, составляя в этом плане конкуренцию Recuva. Приложение EaseUS Data Recovery Wizard имеет следующие положительные стороны: Возможность поиска утерянных данных на жестких дисках и внешних носителях, включая USB-флешки.

Наличие простого и удобного инструмента фильтрации среди обнаруженных файлов (возможен поиск и среди существующих данных).

Специализация на поиске удаленных сообщений почтовых программ Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird и Windows Live Mail, а также офисных приложений Microsoft Office.

Возможность обнаружения графических RAW-файлов и их восстановление в первоначальном виде.

Поиск и восстановление потерянных разделов на диске.

Поддержка русского языка. Из минусов: Ограничение на суммарный объем восстанавливаемых файлов в 500 Мб (при превышении лимита программа блокируется и требует приобретения лицензии).

Отсутствует режим быстрого сканирования. Таким образом, программа EaseUS Data Recovery Wizard может прийти на помощь при необходимости восстановления небольшого количества информации (конечно, если нет желания приобретать лицензию). Скачать EaseUS Data Recovery Wizard

Disk Drill Disk Drill — довольно мощное и быстрое приложение, способное восстанавливать утраченную информацию как с USB-флешек, так и других типов накопителей. Отметим и простоту управления программой. Сразу после запуска пользователю достаточно лишь выбрать тип операции, которая будет произведена над восстанавливаемым разделом диска/флешки/SSD: Recover (вариант действий по умолчанию). Данная функция производит поиск потерянных/удаленных/поврежденных разделов.

Quick Scan. Быстрое сканирование и поиск удаленных файлов.

Deep Scan. Глубокое сканирование с параллельным обнаружением утраченных разделом.

Universal Partition Search. Обнаружение утраченных разделов при использовании собственных уникальных алгоритмов Disk Drill.

Run All Recovery Methods. Поочередный запуск всех функций восстановления файлов и разделов. Среди положительных качеств программы отметим: Возможность восстановления структуры более 200 типов файлов.

Наличие дополнительных функций по работе с образами дисков. С любого раздела (или диска/флешки целиком) можно снять образ в формате DMG, сохранив структуру файловой системы, загрузочные записи и все хранящиеся данные. Из ранее созданных DMG-образов также возможно восстановить диск в первоначальном виде.

Возможность установки процесса сканирования на паузу и продолжения в любой момент (даже после перезапуска программы или перезагрузки компьютера).

Сортировка найденных файлов по типам и возможность фильтрации по имени, размеру, дате изменению.

Просмотр HEX-кода любых файлов. Минусы Disk Drill: Бесплатная версия Disk Drill имеет ограничения по функционалу, а также не позволяет восстанавливать более 500 Мб файлов за все время использования программы.

Отсутствует поддержка русского языка. Disk Drill — еще одна программа, которой, как и EaseUS Data Recovery Wizard, можно бесплатно воспользоваться при необходимости восстановления небольшого количества файлов. Скачать Disk Drill