Лучшие программы для восстановления BAD-блоков жесткого диска

BAD-блоки — логически или физически неисправные сектора жестких дисков, чтение или запись информации на которые невозможна или затруднена. Возникают бэд блоки по различным причинам — из-за неосторожной транспортировки винчестера, сбоев подачи электроэнергии на устройство, внутренних ошибок управляющей платы/программы, естественного износа поверхности диска и т.д.

Более подробная эта проблема описана на сайте NoDevice.com .

Можно ли восстановить BAD-блоки жесткого диска? В некоторых случаях BAD-блоки могут быть восстановлены специализированными утилитами. Если же сектора повреждены физически, то восстановить их программно невозможно. В этом случае применяется метод переназначения адреса сектора. На каждом винчестере имеется специально выделенная область для подобных мероприятий. Пока эта область остается свободной, ее можно использовать вместо поврежденных секторов. Таким образом, для восстановления BAD-блоков должно быть соблюдено одно из двух условий — либо неисправность носит логический характер, либо на диске имеется служебное пространство для переназначения бэд-блока. Но следует иметь в виду, что не всегда удается "вылечить" бэд-блоки, т.к. многое зависит от конструктивных особенностей винчестера, функциональности его встроенного программного обеспечения и множества других факторов. Рассмотрим наиболее распространенные утилиты, позволяющие с некоторой вероятностью восстановить битые сектора жестких дисков.

Victoria HDD Эту утилиту от белорусского программиста Сергея Казанского знают по всему миру. Программа Victoria HDD является очень мощным средством диагностики и восстановления жестких дисков. Одной из ключевых функций утилиты является посекторальное сканирование всей поверхности диска с целью обнаружения поврежденных секторов. В качестве опций такого сканирования в Victoria HDD предусмотрена возможность восстановления (Refresh), полного стирания (Erase) или перераспределения (Remap) битого сектора. Первая опция помогает устранить логические ошибки, вторая и третья — физические и не устраняемые (без уничтожения информации) программные неисправности. Пользоваться программой достаточно просто: Перейти во вкладку «Tests».

В блоке опций действий при обнаружении ошибок (нижняя правая часть окна) перевести переключатель на «Refresh», «Erase» или «Remap» (рекомендуется задействовать сначала первую, потом вторую опцию).

Нажать на кнопку «Scan».

Ожидать окончание процедуры сканирования, которая может занять несколько часов в зависимости от объема диска. Среди плюсов и особенностей программы Victoria HDD выделим: Программа бесплатная.

Высокая эффективность работы с любыми моделями винчестеров от любых производителей.

Наличие большого количества дополнительных опций и настроек сканирования.

Встроенный HEX-редактор позволяет редактировать 16-ричные данные любой пустой или заполненной области жесткого диска.

Возможность чтения паспортных сведений и SMART-атрибутов винчестера.

Поддержка USB-накопителей и многое другое. Минусы: Программа Victoria HDD рассчитана на опытных пользователей, потому управление ею может вызвать трудности.

Отсутствует поддержка русского языка в официальной версии. Скачать Victoria HDD

HDD Regenerator HDD Regenerator достаточно узкоспециализированная утилита, решающая одну единственную задачу — обнаружение и исправление BAD-блоков. Пользоваться программой относительно просто: Сразу после запуска из выпадающего меню «Regeneration» выбрать пункт «Start Process under Windows».

В блоке «Choose Drive to Process» выбрать сканируемый диск, после чего кликнуть «Start Process»

Откроется консоль с вариантами запуска функции восстановления.

Ввести с клавиатуры «2», нажать клавишу ввода.

Ввести «1», нажать клавишу ввода.

Снова ввести «1» и затем «Enter».

Дождаться окончания процедуры. Приведенная выше инструкция запускает сканирование поверхности жесткого диска с опцией восстановления бэд-блоков, начиная с самого первого сектора. Доступны и другие режимы работы. Плюсы программы: Относительно простое использование.

Возможность создания прямо из программы загрузочной флешки/диска с загрузочной версией HDD Regenerator на борту.

Просмотр SMART-атрибутов винчестеров. Минусы программы HDD Regenerator: Программа платная. Free-версия позволяет восстановить всего 1 поврежденный блок. Таких ограничений нет для загрузочной версии HDD Regenerator.

Для запуска сканирования жесткий диск должен быть полностью свободен от каких-либо задач. К примеру, если открыть какой-либо файл на винчестере, программа работать не будет. Т.е. сканирование винчестера, где хранится система Windows, в принципе невозможно.

Отсутствует поддержка русского языка. Скачать HDD Regenerator

Disk Revival Программа Disk Revival позиционируется автором как инструмент для блокировки "почти" битых и/или медленных секторов жесткого диска. Т.е., по сути, утилита не восстанавливает бед-блоки, а "консервирует" их. Сразу отметим, что утилита не справляется с физическими неисправностями секторов, потому выше и было использовано выражение "почти битые" блоки. Тем не менее, подобные секторы зачастую помечаются (той же Victoria, например) как битые. И именно с такими — "не совсем" битыми — блоками и работает Disk Revival. В целом процесс исправления программой медленных секторов можно считать восстановлением жесткого диска, т.к. имеющиеся на нем неисправные участки более не будут использоваться, а, значит, и исчезнут все связанные с наличием таких блоков проблемы. Пользоваться программой Disk Revival достаточно просто: В меню «Диски» выбираем сканируемый раздел диска.

Нажимаем на кнопку «Старт».

Ожидаем окончания процедуры. Утилита Disk Revival обнаружит все медленные сектора на диске и заполнит их произвольными данными. Другими словами, бэд-блоки блокируются на уровне файловой системы. Плюсы программы Disk Revival: Простота эксплуатации, русскоязычный интерфейс со встроенной инструкцией и пояснениями по использованию программы.

Возможность ускорения работы винчестера за счет блокировки медленных секторов.

По заявлению разработчика, Disk Revival может справляться с ситуациями, с которыми часто не может справиться даже Victoria. Минусы Disk Revival: Программа платная. Бесплатная версия позволяет обработать только 10 Гб дискового пространства.

Нет функции перераспределения секторов.

При форматировании или дефрагментации раздела диска результат работ сбрасывается, т.е. медленные сектора вновь становятся доступными для обработки. Для обхода этой ситуации программу следует запускать повторно после форматирования/дефрагментации. Скачать Disk Revival

DiskGenius DiskGenius — многофункциональная программа для работы с накопителями информации и хранящихся на них данных. В приложении также реализована функция проверки поверхности диска на предмет наличия плохо читаемых и бэд-блоков. Использование DiskGenius: После запуска программы в левой части окна отобразится список с подключенными к ПК носителями информации.

Для запуска модуля сканирования нужно кликнуть правой кнопкой мыши по выбранному диску, а затем выбрать пункт «Verify Of Repair Bad Sectors».

Во вновь открывшемся окне кликнуть по кнопке «Repair».

Дождаться окончания процесса. Исправление проблем с бэд-блоками производится программой DiskGenius примерно также, как это делает утилита Disk Revival. Положительные качества DiskGenius: Достаточно простая эксплуатация даже неопытными пользователями — никаких настроек производить не придется.

Наличие множества функций по восстановлению данных с дисков и утраченных разделов.

Поддержка множества файловых систем.

Возможность создания загрузочной флешки/диска с DiskGenius. К минусам DiskGenius можно отнести: Программа платная. Однако функция исправления бэд-секторов работает и в бесплатной версии DiskGenius без ограничений.

Не поддерживает технологию перераспределения секторов.

Отсутствует русский язык. Скачать DiskGenius