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Лучшие программы 08.04.2026 7 минут

Лучшие программы для восстановления BAD-блоков жесткого диска

Список самых востребованных программ для восстановления BAD-блоков на жестком диске и краткие инструкции по работе с ними.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

BAD-блоки — логически или физически неисправные сектора жестких дисков, чтение или запись информации на которые невозможна или затруднена. Возникают бэд блоки по различным причинам — из-за неосторожной транспортировки винчестера, сбоев подачи электроэнергии на устройство, внутренних ошибок управляющей платы/программы, естественного износа поверхности диска и т.д.

Более подробная эта проблема описана на сайте NoDevice.com.

Можно ли восстановить BAD-блоки жесткого диска?

В некоторых случаях BAD-блоки могут быть восстановлены специализированными утилитами. Если же сектора повреждены физически, то восстановить их программно невозможно. В этом случае применяется метод переназначения адреса сектора. На каждом винчестере имеется специально выделенная область для подобных мероприятий. Пока эта область остается свободной, ее можно использовать вместо поврежденных секторов.

Таким образом, для восстановления BAD-блоков должно быть соблюдено одно из двух условий — либо неисправность носит логический характер, либо на диске имеется служебное пространство для переназначения бэд-блока. Но следует иметь в виду, что не всегда удается "вылечить" бэд-блоки, т.к. многое зависит от конструктивных особенностей винчестера, функциональности его встроенного программного обеспечения и множества других факторов.

Рассмотрим наиболее распространенные утилиты, позволяющие с некоторой вероятностью восстановить битые сектора жестких дисков.

Victoria HDD

Эту утилиту от белорусского программиста Сергея Казанского знают по всему миру. Программа Victoria HDD является очень мощным средством диагностики и восстановления жестких дисков. Одной из ключевых функций утилиты является посекторальное сканирование всей поверхности диска с целью обнаружения поврежденных секторов.

Victoria HDD

В качестве опций такого сканирования в Victoria HDD предусмотрена возможность восстановления (Refresh), полного стирания (Erase) или перераспределения (Remap) битого сектора. Первая опция помогает устранить логические ошибки, вторая и третья — физические и не устраняемые (без уничтожения информации) программные неисправности.

Тесты Victoria HDD

Пользоваться программой достаточно просто:

  • Перейти во вкладку «Tests».
  • В блоке опций действий при обнаружении ошибок (нижняя правая часть окна) перевести переключатель на «Refresh», «Erase» или «Remap» (рекомендуется задействовать сначала первую, потом вторую опцию).
  • Нажать на кнопку «Scan».
  • Ожидать окончание процедуры сканирования, которая может занять несколько часов в зависимости от объема диска.

Настройки программы Victoria HDD

Среди плюсов и особенностей программы Victoria HDD выделим:

  • Программа бесплатная.
  • Высокая эффективность работы с любыми моделями винчестеров от любых производителей.
  • Наличие большого количества дополнительных опций и настроек сканирования.
  • Встроенный HEX-редактор позволяет редактировать 16-ричные данные любой пустой или заполненной области жесткого диска.
  • Возможность чтения паспортных сведений и SMART-атрибутов винчестера.
  • Поддержка USB-накопителей и многое другое.

Минусы:

  • Программа Victoria HDD рассчитана на опытных пользователей, потому управление ею может вызвать трудности.
  • Отсутствует поддержка русского языка в официальной версии.

Скачать Victoria HDD

HDD Regenerator

HDD Regenerator достаточно узкоспециализированная утилита, решающая одну единственную задачу — обнаружение и исправление BAD-блоков.

HDD Regenerator

Пользоваться программой относительно просто:

  • Сразу после запуска из выпадающего меню «Regeneration» выбрать пункт «Start Process under Windows».
  • В блоке «Choose Drive to Process» выбрать сканируемый диск, после чего кликнуть «Start Process»
  • Откроется консоль с вариантами запуска функции восстановления.
  • Ввести с клавиатуры «2», нажать клавишу ввода.
  • Ввести «1», нажать клавишу ввода.
  • Снова ввести «1» и затем «Enter».
  • Дождаться окончания процедуры.

Настройки тестирования HDD Regenerator

Приведенная выше инструкция запускает сканирование поверхности жесткого диска с опцией восстановления бэд-блоков, начиная с самого первого сектора. Доступны и другие режимы работы.

Тестирование диска HDD Regenerator

Плюсы программы:

  • Относительно простое использование.
  • Возможность создания прямо из программы загрузочной флешки/диска с загрузочной версией HDD Regenerator на борту.
  • Просмотр SMART-атрибутов винчестеров.

Минусы программы HDD Regenerator:

  • Программа платная. Free-версия позволяет восстановить всего 1 поврежденный блок. Таких ограничений нет для загрузочной версии HDD Regenerator.
  • Для запуска сканирования жесткий диск должен быть полностью свободен от каких-либо задач. К примеру, если открыть какой-либо файл на винчестере, программа работать не будет. Т.е. сканирование винчестера, где хранится система Windows, в принципе невозможно.
  • Отсутствует поддержка русского языка.

Скачать HDD Regenerator

Disk Revival

Программа Disk Revival позиционируется автором как инструмент для блокировки "почти" битых и/или медленных секторов жесткого диска. Т.е., по сути, утилита не восстанавливает бед-блоки, а "консервирует" их. Сразу отметим, что утилита не справляется с физическими неисправностями секторов, потому выше и было использовано выражение "почти битые" блоки. Тем не менее, подобные секторы зачастую помечаются (той же Victoria, например) как битые. И именно с такими — "не совсем" битыми — блоками и работает Disk Revival.

Disk Revival

В целом процесс исправления программой медленных секторов можно считать восстановлением жесткого диска, т.к. имеющиеся на нем неисправные участки более не будут использоваться, а, значит, и исчезнут все связанные с наличием таких блоков проблемы.

Тестирование диска Disk Revival

Пользоваться программой Disk Revival достаточно просто:

  • В меню «Диски» выбираем сканируемый раздел диска.
  • Нажимаем на кнопку «Старт».
  • Ожидаем окончания процедуры.

Утилита Disk Revival обнаружит все медленные сектора на диске и заполнит их произвольными данными. Другими словами, бэд-блоки блокируются на уровне файловой системы.

Настройки программы Disk Revival

Плюсы программы Disk Revival:

  • Простота эксплуатации, русскоязычный интерфейс со встроенной инструкцией и пояснениями по использованию программы.
  • Возможность ускорения работы винчестера за счет блокировки медленных секторов.
  • По заявлению разработчика, Disk Revival может справляться с ситуациями, с которыми часто не может справиться даже Victoria.

Минусы Disk Revival:

  • Программа платная. Бесплатная версия позволяет обработать только 10 Гб дискового пространства.
  • Нет функции перераспределения секторов.
  • При форматировании или дефрагментации раздела диска результат работ сбрасывается, т.е. медленные сектора вновь становятся доступными для обработки. Для обхода этой ситуации программу следует запускать повторно после форматирования/дефрагментации.

Скачать Disk Revival

DiskGenius

DiskGenius — многофункциональная программа для работы с накопителями информации и хранящихся на них данных. В приложении также реализована функция проверки поверхности диска на предмет наличия плохо читаемых и бэд-блоков.

DiskGenius

Использование DiskGenius:

  • После запуска программы в левой части окна отобразится список с подключенными к ПК носителями информации.
  • Для запуска модуля сканирования нужно кликнуть правой кнопкой мыши по выбранному диску, а затем выбрать пункт «Verify Of Repair Bad Sectors».
  • Во вновь открывшемся окне кликнуть по кнопке «Repair».
  • Дождаться окончания процесса.

Тестирование диска DiskGenius

Исправление проблем с бэд-блоками производится программой DiskGenius примерно также, как это делает утилита Disk Revival.

Положительные качества DiskGenius:

  • Достаточно простая эксплуатация даже неопытными пользователями — никаких настроек производить не придется.
  • Наличие множества функций по восстановлению данных с дисков и утраченных разделов.
  • Поддержка множества файловых систем.
  • Возможность создания загрузочной флешки/диска с DiskGenius.

Настройка сканирования DiskGenius

К минусам DiskGenius можно отнести:

  • Программа платная. Однако функция исправления бэд-секторов работает и в бесплатной версии DiskGenius без ограничений.
  • Не поддерживает технологию перераспределения секторов.
  • Отсутствует русский язык.

Скачать DiskGenius

MHDD

Все рассмотренные выше программы предназначены для работы в среде Windows (если не брать в расчет загрузочные версии Victoria и DiskGenius). Утилита MHDD не работает из операционной системы (Windows-версия хоть и существует, но с ее запуском обычно возникают всевозможные проблемы). Программа первоначально создавалась и в данный момент развивается в качестве загрузочного ПО для тестирования, диагностики и восстановления жестких дисков.

MHDD

Наибольшую сложность у новичков вызывает процесс запуска MHDD, всегда начинающийся с создания загрузочной флешки или диска. Здесь этот процесс мы не будем рассматривать, а приведем ссылки для скачивания необходимых файлов:

Настройка тестирования диска в MHDD

Далее останется загрузить компьютер с вновь созданной флешки и выполнить несколько простых шагов по восстановлению BAD-блоков винчестера:

  • Нажать F2 для построения программой списка жестких дисков.
  • Ввести цифру, соответствующую номеру винчестера в списке, нажать Enter.
  • В небольшом окне переместиться стрелками на клавиатуре к пункту «Remap», установить «ON», затем к пункту «Erase Delays», также установить «ON». Первая опция включает режим переназначения неисправимых бэд-блоков, вторая опция помогает восстановить программно битые секторы путем их полной перезаписи.
  • Нажать Enter и ожидать завершения процедуры.

Процесс тестирования диска в MHDD

О плюсах и минусах MHDD судить сложно, т.к. программа в одном случае идеально справляется со своей задачей, в других — даже не определяет жесткий диск. Здесь многое зависит от модели винчестера и конфигурации материнской платы.

То, что в процессе работы с винчестерами не используются всевозможные системные драйверы и прочее посредническое программное обеспечение (т.е. работа с накопителем происходит практически напрямую), делает MHDD очень быстрым и безошибочным средством, чего нельзя сказать о любых утилитах, запускающихся из-под Windows.

Скачать MHDD

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Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

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Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Disk Revival
Disk Revival

Версия 4.2

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Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

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HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
MHDD
MHDD

Версия 4.6

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Обсуждение статьи

2 отзыва

никитося

DiskGenius - the best. Прекрасная софтина.
Бесплатная, с интуитивно понятными настройками функций, с возможностью совершать ЛЮБЫЕ рукоприкладства над дисками, с адекватным восстановлением секторов и т.д. и т.п.
В общем и целом, мой вердикт - одобрено.
Автору благодарность

Денис Н

Спасибо большое. Скачал программу Victoria, работаю.