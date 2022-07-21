Файл или папка повреждены, чтение невозможно — что значит и можно ли исправить?

Несмотря на развитие компьютерных накопителей и файловых систем, их неисправности и потери данных все еще встречаются. Одна из проблем такого рода — ошибка "Файл или папка повреждены", возникающая в Windows. Разберем, почему она появляется, и как ее можно устранить без потери информации.

Почему возникает ошибка? Проблемы с чтением файлов обычно связаны с неисправностями накопителя, на котором они находятся. Неполадка "Файл или папка повреждены" чаще всего возникает из-за сбоев в файловой системе жесткого диска или флешки. Среди других причин возможны следующие: Накопитель имеет битые или переназначенные сектора.

Данные повреждены программами или операционной системой.

Носитель неисправен или имеет физические повреждения.

Как исправить ошибку "Файл или папка повреждены, чтение невозможно"? Решение проблемы будет направлено на выявление и устранение проблем с носителем и его файловой системой. Рассмотрим 7 способов устранения неисправности для разных случаев. Большинство из них не подразумевают потери данных.

1. Проверка подключения Если проблема возникает с данными на съемном накопителе (флешке или внешнем жестком диске), в первую очередь нужно проверить его соединение с компьютером. Ошибки при чтении часто возникают из-за нестабильного подключения. Убедитесь, что устройство соединено с ПК или ноутбуком корректно. Оно не должно отходить от разъема. Переподключите носитель, попробуйте разные порты, перезагрузите компьютер. Во многих случаях такие простые действия помогают решить неполадку.

2. Запуск команды chkdsk Встроенная в Windows утилита chkdsk позволяет проверять и восстанавливать неисправные разделы. Она может помочь решить проблемы с чтением и записью файлов, особенно на флешках. Чтобы запустить ее, проследуйте инструкции: 1. Введите в поиске на панели задач cmd 2. Нажмите правой кнопкой мыши по пункту Командная строка в результатах поиска и выберите Запуск от имени администратора. 3. В появившемся окне введите команду chkdsk X: /f /r и нажмите Enter. X — буква диска для проверки. Атрибут /f восстанавливает файловую систему, а /r исправляет ошибки секторов. Система начнет сканировать диск и исправлять ошибки, после чего выведет на экран результаты. В большинстве случаев утилита возвращает носителю работоспособность. Проверьте чтение файлов после процедуры повторно. Проблема должна уйти.

3. Проверка диска встроенными средствами Кроме команды chkdsk в Windows есть еще ряд инструментов для диагностики и исправления ошибок у дисков. Если первая утилита не помогла, можно попробовать другое средство восстановления. Для этого: 1. Запустите проводник Windows и перейдите в Этот компьютер. 2. Кликните правой кнопкой мыши по диску, с которым есть проблемы, и выберите Свойства. 3. В открывшемся окне перейдите в раздел Сервис и нажмите кнопку Проверить. 4. Подтвердите действия, нажав Проверить диск в новом окне. Утилита проведет диагностику носителя и уведомит о результатах и изменениях по окончанию. После этого можно будет проверять доступ к файлам и папкам повторно. Если данный способ не помог, пробуйте другие решения.

4. Диагностика диска на наличие битых секторов Если проблемы с чтением данных возникают на жестком диске (HDD), стоит проверить его на наличие битых или переназначенных секторов и исправить их, при необходимости. Для диагностики можно использовать утилиту CrystalDiskInfo. Установите программу, запустите приложение и в первую очередь посмотрите на раздел Техсостояние. В норме должен отображаться статус Хорошо. Состояния Плохо или Тревога говорят о наличии проблем с HDD. Если отображаются такие статусы, стоит произвести более глубокую диагностику и исправление секторов. Для этих целей подойдут специальные программы, например, Victoria HDD.

5. Поиск вирусов Иногда препятствовать доступу к файлам и папкам могут вирусы. Чтобы исключить заражение ими, следует провести поиск вредоносного ПО на проблемном разделе. Для этого можно воспользоваться любым доступным антивирусом или специализированной утилитой, например, Dr.Web Curelt.

6. Восстановление данных специальными программами Если ни один из предложенных способов решения не помог избавиться от ошибки, можно попробовать принудительно восстановить данные из раздела с использованием специальных утилит. После этого можно будет полностью отформатировать диск и вернуть на него файлы обратно. Одно из самых популярных приложений для этих целей — Recuva от разработчиков CCleaner. Программа имеет две версии: стартовую бесплатную и платную профессиональную. Для начала стоит попробовать издание Free. Чтобы восстановить файлы с помощью Recuva, проделайте следующее: 1. Установите и запустите приложение. 2. Выберите раздел для восстановления и нажмите на кнопку Анализ. 3. После поиска программа предложит список доступных файлов. Их можно восстановить, нажав на соответствующую кнопку в левой нижней части окна. После восстановления можно будет попробовать реанимировать носитель, на котором они находились ранее, и вернуть файлы на него.

7. Форматирование раздела Полное форматирование диска позволяет избавиться от любых возможных проблем с ним в подавляющем большинстве случаев. Однако стоит помнить, что оно подразумевает полную очистку накопителя с потерей всех файлов. Применяйте его с осторожностью, чтобы не удалить ценную информацию. Для проведения форматирования стандартными средствами Windows, выполните следующее: 1. Откройте Этот компьютер. 2. Найдите нужный раздел и кликните по нему ПКМ. 3. Нажмите на строку Форматирование. 4. В появившемся окне введите метку тома, установите файловую систему (не используйте ФС семейства FAT для дисков с объемом более 4 ГБ) и нажмите Начать. Если нужно произвести более глубокую очистку, снимите галочку напротив пункта Быстрое (очистка оглавления). Учитывайте, что тогда процесс продлится дольше. Затем можно будет проверить отформатированный раздел и продолжить его использование.