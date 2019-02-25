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Программы для проверки и тестирования SSD-дисков

HDDScan, CrystalDiskInfo, DiskCheckup и другие программы для проверки SDD-дисков.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Любой носитель информации подвержен поломкам. При частой записи и чтении информации на SSD и HDD появляются поврежденные сектора. Чтобы проверить текущее состояние твердотелого диска, нужно воспользоваться специальными программами для Windows.

HDDScan

HDDScan — приложение для диагностики накопителей информации. С помощью утилиты можно посмотреть состояние SMART-атрибутов, проверить диск на наличие битых секторов и отрегулировать акустический шум. В ПО также доступен инструмент для тестирования записи и чтения SSD и HDD. Программа совместима с системой Windows (32 и 64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная.

После запуска HDDScan откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для проверки носителя информации. Первый доступный раздел — SMART.

HDDScan

Здесь можно посмотреть общую информацию о диске: модель, серийный номер, LBA. Также в разделе расположена таблица, в которой отображается состояние SMART-атрибутов: текущее и худшее значение, пороговое значение. Каждый атрибут помечен кружком разных цветов: зеленый и желтый — хорошее состояние параметра, красный — программа обнаружила неполадки в работе носителя информации. Полученный отчет можно сохранить в отдельном файле или распечатать на принтере.

Просмотр SMART-атрибутов в программе HDDScan

Следующий инструмент утилиты HDDScan — "Tests". Здесь пользователи могут запустить анализ чтения и записи накопителя информации. Запущенные тесты отображаются в нижней части главного окна программы в строке "Task ID".

Тестирование диска в программе HDDScan

"Tools" — в этом разделе находятся инструмента для получения информации о SSD-диске: ID диска, выполнение дополнительных SMART-тестов, мониторинг температуры устройства, регулировка акустического шума, управление мощностью.

Дополнительные функции HDDScan

Преимущества программы HDDScan:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • не требуется установка приложения;
  • просмотр подробной информации о носителе информации;
  • тестирование записи и чтения SSD-диска.

Недостатки:

  • нет русского языка.

Скачать HDDScan

CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo — программа для отслеживания текущего состояния HDD и SSD-дисков. Утилита поддерживает технологию S.M.A.R.T., есть возможность просмотра подробного графика о состоянии различных компонентов устройства и функция изменения масштаба интерфейса и шрифта. Приложение бесплатное, работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык.

После запуска утилиты откроется главное окно, где отображается основная информация о носителе информации: техническое состояние, модель устройства, серийный номер, прошивка, режим передачи, размер буфера данных, скорость вращения, общее время работы и число включений.

CrystalDiskInfo

В нижней части главного окна находится таблица атрибутов S.M.A.R.T. В списке можно посмотреть ID и название атрибута, текущее, наихудшее и пороговое значение. Состояние атрибутов помечается кружком синего и красного цвета. Синий круг означает хорошее техническое состояние параметра, красный — наличие неполадок в работе SSD-диска.

Просмотр SMART-атрибутов в программе CrystalDiskInfo

Пользователи могут обновить результаты атрибутов S.M.A.R.T. вручную. Для этого нужно перейти в раздел меню "Сервис" и выбрать инструмент "Пересканировать".

1Запуск сканирования диска в CrystalDiskInfo23

Раздел "График" дает возможность построить график по различным показателям накопителя информации: переназначенные сектора, изменения температуры, оставшиеся ресурсы, ошибки чтения.

Просмотр состояния диска в CrystalDiskInfo

Преимущества программы CrystalDiskInfo:

  • удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • не требуется установка ПО;
  • возможность редактирования интерфейса;
  • поддержка технологии S.M.A.R.T.;
  • мониторинг "здоровья" и температуры SSD и HDD.

Недостатки:

  • нельзя проверить чтение и запись накопителя информации.

Скачать CrystalDiskInfo

SSD Life

SSD Life — небольшая программа для контроля службы SSD-дисков. С помощью приложения можно определить текущее здоровье накопителя информации, посмотреть подробную информацию о диске и использовать технологию S.M.A.R.T. Утилита представлена на русском языке, работает на Windows (32 и 64 бит) и распространяетсян на условной-бесплатной основе. Полная версия SSD Life стоит 225 рублей.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором отображается основная информация о носителе информации. Здесь пользователи могут посмотреть здоровье диска. Также программа показывает срок службы устройства при текущем режиме использования — предполагаемый месяц и год.

SSD Life

В разделе "Информация" отображается подробная информация об устройстве: модель, общий объем и свободное пространство, время работы (часы, месяцы и дни), поддержка технологии TRIM, срок службы.

Просмотр технического состояния диска в SSD Life

Кнопка "S.M.A.R.T." откроет новое окно, в котором пользователи могут посмотреть текущее состояние атрибутов: текущее и худшее значение, порог. Полученный отчет можно сфотографировать и сохранить на компьютере в формате изображения.

Просмотр SMART-атрибутов в программе SSD Life

Преимущества SSD Life:

  • удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • возможность пользоваться утилитой бесплатно;
  • поддержка технологии S.M.A.R.T.;
  • мониторинг здоровья носителя информации;
  • получение информации о предположительном сроке службы SSD-диска.

Недостатки:

  • нет встроенных тестов чтения и записи диска;
  • нельзя посмотреть температуру накопителя информации;
  • отсутствует возможность создания подробных отчетов об анализе SSD.

Скачать SSD Life

DiskCheckup

DiskCheckup — программа для оценки состояния носителей информации (SSD, HDD, USB-флешки). Приложение имеет поддержку технологии SMART, возможность запуска тестирования диска и раздел для просмотра подробной информации об устройстве. ПО совместимо с Windows (32 и 64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная.

В главном окне DiskCheckup расположен раздел "SMART-enabled Devices". Здесь отображаются все подключенные устройства для диагностики: жесткие диски, USB-флешки. Для начала работы нужно выбрать SSD-накопитель.

DiskCheckup

В нижней части интерфейса расположены разделы, которые используются для проверки диска. Первый доступный раздел "Device Info". Здесь отображается подробная информация об устройстве: модель и номер, общий размер, состояние, ID устройства, серийный номер, количество логических разделов, объем и скорость локальных дисков.

Просмотр информации о диске в DiskCheckup

Второй раздел — "Smart Info". Здесь отображается состояние, текущий и худший показатель атрибутов SMART. Посмотреть историю SMART-тестирования можно в разделе "SMART History".

Просмотр SMART-атрибутов в программе DiskCheckup

"Disk Self Test" — здесь пользователи могут запустить тестированию носителя информации на наличие ошибок и битых секторов. На выбор доступно два типа теста:

  1. короткий тест — занимает не более 5 минут;
  2. расширенный тест — этот вариант тестирования занимает более 10 минут.

Тестирование диска в программе DiskCheckup

Преимущества DiskCheckup:

  • бесплатная модель распространения;
  • инструмент для тестирования носителя информации на наличие ошибок и bad-секторов;
  • поддержка технологии SMART;
  • просмотр подробной информации о накопителе информации;
  • мониторинг температуры устройства.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка;
  • нельзя сохранить отдельный отчет о проверке SSD-диска.

Скачать DiskCheckup

SSDReady

SSDReady — утилита для проверки SSD-накопителей. С помощью приложения пользователи могут определить приблизительное время жизни устройства и посмотреть общее количество операций, выполненных носителем информации.

Программа работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. Утилита условно-бесплатная, поная версия стоит 12 евро, но есть бесплатная версия с ограничениями.

После запуска программы откроется главное окно. Чтобы начать проверку SSD-накопителя, необходимо нажать кнопку "Start".

SSDReady

Ниже панели инструментов отобразится результат анализа носителя информации: общее число записи и чтения информации, число файлов, время мониторинга. СТрока "Approx ssd life" отображает приблизительное время работы SSD-диска.

Просмотр техданных винчестера в SSDReady

Преимущества:

  • возможность пользоваться утилитой бесплатно;
  • простой и удобный интерфейс;
  • приблизительный расчет времени службы носителя информации.

Недостатки:

  • нет поддержки технологии SMART;
  • отсутствует русский язык интерфейса.

Скачать SSDReady

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Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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