Любой носитель информации подвержен поломкам. При частой записи и чтении информации на SSD и HDD появляются поврежденные сектора. Чтобы проверить текущее состояние твердотелого диска, нужно воспользоваться специальными программами для Windows.

HDDScan HDDScan — приложение для диагностики накопителей информации. С помощью утилиты можно посмотреть состояние SMART-атрибутов, проверить диск на наличие битых секторов и отрегулировать акустический шум. В ПО также доступен инструмент для тестирования записи и чтения SSD и HDD. Программа совместима с системой Windows (32 и 64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная. После запуска HDDScan откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для проверки носителя информации. Первый доступный раздел — SMART. Здесь можно посмотреть общую информацию о диске: модель, серийный номер, LBA. Также в разделе расположена таблица, в которой отображается состояние SMART-атрибутов: текущее и худшее значение, пороговое значение. Каждый атрибут помечен кружком разных цветов: зеленый и желтый — хорошее состояние параметра, красный — программа обнаружила неполадки в работе носителя информации. Полученный отчет можно сохранить в отдельном файле или распечатать на принтере. Следующий инструмент утилиты HDDScan — "Tests". Здесь пользователи могут запустить анализ чтения и записи накопителя информации. Запущенные тесты отображаются в нижней части главного окна программы в строке "Task ID". "Tools" — в этом разделе находятся инструмента для получения информации о SSD-диске: ID диска, выполнение дополнительных SMART-тестов, мониторинг температуры устройства, регулировка акустического шума, управление мощностью. Преимущества программы HDDScan: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

не требуется установка приложения;

просмотр подробной информации о носителе информации;

тестирование записи и чтения SSD-диска. Недостатки: нет русского языка. Скачать HDDScan

CrystalDiskInfo CrystalDiskInfo — программа для отслеживания текущего состояния HDD и SSD-дисков. Утилита поддерживает технологию S.M.A.R.T., есть возможность просмотра подробного графика о состоянии различных компонентов устройства и функция изменения масштаба интерфейса и шрифта. Приложение бесплатное, работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык. После запуска утилиты откроется главное окно, где отображается основная информация о носителе информации: техническое состояние, модель устройства, серийный номер, прошивка, режим передачи, размер буфера данных, скорость вращения, общее время работы и число включений. В нижней части главного окна находится таблица атрибутов S.M.A.R.T. В списке можно посмотреть ID и название атрибута, текущее, наихудшее и пороговое значение. Состояние атрибутов помечается кружком синего и красного цвета. Синий круг означает хорошее техническое состояние параметра, красный — наличие неполадок в работе SSD-диска. Пользователи могут обновить результаты атрибутов S.M.A.R.T. вручную. Для этого нужно перейти в раздел меню "Сервис" и выбрать инструмент "Пересканировать". 1 23 Раздел "График" дает возможность построить график по различным показателям накопителя информации: переназначенные сектора, изменения температуры, оставшиеся ресурсы, ошибки чтения. Преимущества программы CrystalDiskInfo: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

не требуется установка ПО;

возможность редактирования интерфейса;

поддержка технологии S.M.A.R.T.;

мониторинг "здоровья" и температуры SSD и HDD. Недостатки: нельзя проверить чтение и запись накопителя информации. Скачать CrystalDiskInfo

SSD Life SSD Life — небольшая программа для контроля службы SSD-дисков. С помощью приложения можно определить текущее здоровье накопителя информации, посмотреть подробную информацию о диске и использовать технологию S.M.A.R.T. Утилита представлена на русском языке, работает на Windows (32 и 64 бит) и распространяетсян на условной-бесплатной основе. Полная версия SSD Life стоит 225 рублей. После запуска приложения откроется главное окно, в котором отображается основная информация о носителе информации. Здесь пользователи могут посмотреть здоровье диска. Также программа показывает срок службы устройства при текущем режиме использования — предполагаемый месяц и год. В разделе "Информация" отображается подробная информация об устройстве: модель, общий объем и свободное пространство, время работы (часы, месяцы и дни), поддержка технологии TRIM, срок службы. Кнопка "S.M.A.R.T." откроет новое окно, в котором пользователи могут посмотреть текущее состояние атрибутов: текущее и худшее значение, порог. Полученный отчет можно сфотографировать и сохранить на компьютере в формате изображения. Преимущества SSD Life: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность пользоваться утилитой бесплатно;

поддержка технологии S.M.A.R.T.;

мониторинг здоровья носителя информации;

получение информации о предположительном сроке службы SSD-диска. Недостатки: нет встроенных тестов чтения и записи диска;

нельзя посмотреть температуру накопителя информации;

отсутствует возможность создания подробных отчетов об анализе SSD. Скачать SSD Life

DiskCheckup DiskCheckup — программа для оценки состояния носителей информации (SSD, HDD, USB-флешки). Приложение имеет поддержку технологии SMART, возможность запуска тестирования диска и раздел для просмотра подробной информации об устройстве. ПО совместимо с Windows (32 и 64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная. В главном окне DiskCheckup расположен раздел "SMART-enabled Devices". Здесь отображаются все подключенные устройства для диагностики: жесткие диски, USB-флешки. Для начала работы нужно выбрать SSD-накопитель. В нижней части интерфейса расположены разделы, которые используются для проверки диска. Первый доступный раздел "Device Info". Здесь отображается подробная информация об устройстве: модель и номер, общий размер, состояние, ID устройства, серийный номер, количество логических разделов, объем и скорость локальных дисков. Второй раздел — "Smart Info". Здесь отображается состояние, текущий и худший показатель атрибутов SMART. Посмотреть историю SMART-тестирования можно в разделе "SMART History". "Disk Self Test" — здесь пользователи могут запустить тестированию носителя информации на наличие ошибок и битых секторов. На выбор доступно два типа теста: короткий тест — занимает не более 5 минут; расширенный тест — этот вариант тестирования занимает более 10 минут. Преимущества DiskCheckup: бесплатная модель распространения;

инструмент для тестирования носителя информации на наличие ошибок и bad-секторов;

поддержка технологии SMART;

просмотр подробной информации о накопителе информации;

мониторинг температуры устройства. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нельзя сохранить отдельный отчет о проверке SSD-диска. Скачать DiskCheckup