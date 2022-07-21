Victoria HDD — программа для диагностики, обслуживания и тестирования жестких дисков. Данная версия приложения является десктопной (т.е. не загрузочной) и предназначена для запуска в рабочей среде Windows 2000 (32-бит/64-бит) и выше. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Важно! Последний раз программа обновлялась 14 октября 2021 года.

Как пользоваться программой Victoria HDD?

Программа Victoria HDD имеет достаточно широкий функционал по работе с жесткими дисками. Вот некоторые из основных функций:

Глубокое тестирование состояния поверхности и стабильности работы жестких дисков

Это одна из ключевых функций утилиты Victoria HDD, предназначенная для диагностики накопителя данных с целью обнаружения сбойных секторов (Bad-блоки и медленные блоки), физических дефектов и логических ошибок. В программу заложены уникальные алгоритмы тестирования поверхности, автоматически настраивающие таймауты и объемы тестируемых блоков (если параметры не заданы пользователем), что обеспечивает максимальную скорость процесса диагностики, как на быстрых, так и на медленных накопителях.

Над обнаруживаемыми программой проблемными блоками пользователь может выполнить ряд операций. Например, медленные секторы могут быть "затерты" на низком уровне, что позволяет избавиться от логических ошибок. Найденные Bad-блоки утилита Victoria HDD способна помечать как вышедшие из строя, вследствие чего жесткий диск более не будет к ним обращаться.

Быстрое тестирование состояния поверхности

В Victoria HDD реализован уникальный алгоритм быстрого тестирования, выполняющийся в среднем за 3 минуты, независимо от объема тестируемого винчестера. В ходе диагностики проверяются только 188 участков, распределенных равномерно по всему диску. Если винчестер имеет относительно сильные повреждения, данная функция с высокой вероятностью установит этот факт без необходимости проведения многочасовой диагностики.

Кроме того, в быстром режиме тестирования параллельно измеряются основные параметры работы винчестеров: скорость доступа в конце и в начале записи/чтения, поведение при разных размерах блока и др. Результаты тестирования выводятся в виде удобного для понимания графика.

Считывание S.M.A.R.T. атрибутов

Разработчики Victoria HDD не могли не добавить в свой продукт функцию чтения и мониторинга в режиме реального времени S.M.A.R.T. атрибутов жесткого диска, исходя из значений которых, специалист может многое рассказать о техническом состоянии устройства.

Также в программу встроены несколько функций, позволяющих получить атрибуты S.M.A.R.T. не только путем их считывания из встроенной памяти винчестера, но и путем запуска одного из нескольких диагностических тестов.

Дополнительные функции и особенности Victoria HDD

Из дополнительных функциональных возможностей и особенностей утилиты Victoria HDD следует отметить:

Получение полных паспортных данных об устройстве.

Чтение атрибутов S.M.A.R.T. и паспортных данных у USB SSD-накопителей. В данный момент программой поддерживаются более 80% моделей твердотельных накопителей, подключающихся через USB-SATA мост.

Обращение к жестким дискам в режиме PIO в обход Windows API и BIOS. Т.е. Victoria HDD способна работать с железом напрямую, однако для использования этой возможности требуется специализированные навыки.

Возможность установки шифрованного пароля на SSD и HDD-накопителях с целью защиты хранящейся на них информации.

Удаление данных с винчестеров без возможности дальнейшего восстановления (независимо от того, какое ПО или оборудование будет использоваться в попытках восстановить удаленную информацию).

Таким образом, Victoria HDD — это очень мощная утилита по тестированию и обслуживанию жестких дисков. К тому же — она полностью бесплатна для использования.