Программа Disk Drill предназначена для восстановления утраченных файлов. На сегодняшний день утилита доступна как на macOS, так и на операционной системе Windows (версии XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы англоязычный. Руской версии программы Disk Drill пока нет.

Полные версии Disk Drill

Для получения всех функций программы нужно купить ключ/код активации Disk Drill. Есть три версии программы:

Версию «Basic» можно скачать абсолютно бесплатно. Ее функционал будет ограничен: лимит на восстановление составляет 500 Мб.

Версия Pro платная и стоит 89 долларов, однако с нее снимаются любые ограничения.

Существует издание Enterprise, которое предоставляет неограниченное количество установок любому количеству пользователей.

Как пользоваться Disk Drill?

Главное преимущество приложения состоит в том, что оно позволяет производить восстановление файлов с носителей информации любого типа. Их файловые системы также могут быть разными. Disk Drill умеет обнаруживать утраченные файлы и затем воссоздавать их на большинстве файловых систем: HFS, HFS+, FAT16, FAT32, NTFS, EXT3, EXT4.

Ключевые преимущества Disk Drill:

восстанавливает файлы любых форматов;

использует несколько алгоритмов для восстановления удаленных данных;

возвращает файлы даже после форматирования диска или изменения его разделов;

резервно копирует тома с поврежденного жесткого диска и восстанавливает все данные уже на исправном винчестере.

Отдельно следует упомянуть такую функцию программы, как ведение учета всех удаленных файлов. Это значительно ускоряет процесс восстановления и гарантирует исключительный успех такой процедуры.

Дополнительные сведения

Программа имеет несколько режимов. Один из режимов сканирования называется «Quick scan», что означает «Быстрое сканирование». Метод подойдет тогда, когда утрата файла произошла сравнительно недавно, а диск или накопитель после этого не подвергался многочисленным процедурам записи.

Метод «Deep scan» подразумевает глубокое сканирование. Оно проводится в случае, если диск подвергался многократной перезаписи. Данный режим потребует больше времени на поиск удаленных файлов.

В программе доступна функция «Recovery Vault», которая ведет учет удаленных файлов. Если сделать ее активной, то затем восстанавливать утраченные файлы не понадобится. Можно будет просто отменить удаление в одно мгновение с режимом «Undelete protected data».