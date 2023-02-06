SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Disk Drill

Disk Drill

Программа для восстановления данных с жесткого диска

4,0 (2)
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Актуальная версия 6.3.1398
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История изменений

Версия 6.3.1398

  • Добавлен анализ поврежденных или не воспроизводимых видеофайлов с рекомендацией Online Video Repair для попытки восстановления
  • Добавлено обнаружение и восстановление потерянных разделов BitLocker
  • Добавлена поддержка файлов .p8, .pfx и .m4a в модуле Advanced Camera Recovery
  • Зашифрованные восстановленные файлы теперь автоматически попадают в отдельную группу
  • Можно выбирать сразу несколько найденных элементов для дальнейших действий
  • Улучшены стабильность и скорость модуля Advanced Camera Recovery
  • Улучшено обнаружение разделов ReFS и разделов с шифрованием BitLocker
  • Ускорено сканирование DeepFAT32
  • Исправлен сбой при сканировании ReFS на устройствах ARM
  • Исправлены проблемы с Recovery Vault, обнаружением .dng и сканированием byte-to-byte DMG

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Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Disk Drill

1 отзыв

Александр

Программа барахло диск не исправила.