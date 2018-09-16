SoftSalad СОФТСАЛАТ
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R.saver

R.saver

Программа для восстановления данных с носителей информации

2,9 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 6.18.1
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История изменений

Версия 6.18.1

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Оценки программы

2,9

9 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о R.saver

3 отзыва

Вячеслав К

Класс!!! Восстановил flac файлы с флешки то что было нужно. Отличный софт. Рекомендую. СПАСИБО!!!

Владимир

Отличная прога. Много попробовал, но не восстанавливались файлы PSD. Эта всё восстановила на ура!!!

Марина

спасибо за программу...Все просто! Ни каких заморочек! На русском языке! Класс!