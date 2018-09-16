R.saver — программа для восстановления данных с любых типов носителей информации, включая жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), RAID-массивы, USB-флешки и различные виды карт памяти, использующиеся в фотоаппаратах, смартфонах и других видов цифровых устройств.

Как пользоваться программой R.saver?

Программа R.saver отличается простым и понятным интерфейсом, полностью выполненном на русском языке — важный аспект для русскоязычных пользователей. Процедура восстановления данных при помощи приложения R.saver осуществляется буквально в несколько кликов:

Программа не требует установки. Скачанный с этой страницы архив, достаточно распаковать, а затем запустить нужную версию (32-бит или 64-бит) R.saver.

Сразу после запуска утилита просканирует компьютер и выведет на экран все доступные накопители данных и/или созданные на них разделы.

Пользователю остается выбрать (отметить) нужный диск/раздел, затем кликнуть кнопку «Продолжить» и ожидать окончание процедуры сканирования.

По завершению процесса поиска утраченных данных утилита R.saver сортирует обнаруженные файлы по категориям и типу — архивы, изображения, исполнимые (EXE-файлы), электронные документы и т.д. Это позволяет пользователю быстро найти и восстановить только те файлы, которые ему нужны. Кроме того, предусмотрен поиск файлов по имени.

Для восстановления данных в представленном программой списке останется отметить требуемые файлы и затем кликнуть по кнопке «Восстановить выбранное».

Особенности R.saver

По заявлению разработчика утилита R.saver успешно справляется с восстановлением:

Удаленных файлов (в т.ч. и тех, что были удалены безвозвратно путем нажатия в Windows клавиш «Shift + Delete»).

Поврежденных файловых систем, ставших таковыми вследствие неправильного обращения с носителем, ошибок в процессе записи/копирования данных, внутренних программных ошибок самого устройства и т.д.

Файлов, утраченных вследствие форматирования носителя.

Файлов по их сигнатурам (к примеру, программа может восстановить часть изображения или текстового документа).

Отдельно отметим возможность R.saver восстанавливать (объединять/собирать) RAID-массивы в случае, если к компьютеру подключены все составляющие массив устройства и на одном из них присутствует неповрежденный файл метаданных.

Еще одна сильная сторона утилиты R.saver — способность восстанавливать данные на устройствах с большим числом различных файловых систем. К ним относятся:

Файловые системы (ФС) Microsoft Windows, включая NTFS, ExFAT и FAT/FAT32.

ФС Apple Mac OS — APFS и HFS/HFS+.

ФС операционных систем Linux: Ext2/3/4, ReiserFS, Btrfs и JFS/XFS.

ФС Unix-подобных систем: Sun ZFS, Open ZFS, Adaptec UFS и UFS/UFS2.

И ФС Netware — NSS и NWFS.

Таким количеством поддерживаемых файловых систем может похвастаться далеко не каждая утилита по восстановлению данных. А тот факт, что программа распространяется совершенно бесплатно, делает R.saver одним из лучших инструментов в своей категории.