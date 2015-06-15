В данном списке представлены программы для замены Core Temp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Core Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Core Temp.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Core Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Core Temp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Core Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 6.7.0.0
Утилита для разгона процессора на ПК
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора