Как узнать температуру процессора на ПК?

Чтобы компьютер работал стабильно, температура его компонентов должна находиться в допустимых пределах. Особенно это важно для процессора, который непосредственно отвечает за выполнение всех расчетов, в том числе обработку пользовательских данных и выполнение программ. Узнать температуру процессора можно разными способами.

Прямая проверка в BIOS/UEFI Проверить степень нагрева системных компонентов можно путем входа в BIOS или в UEFI (второй вариант на современных компьютерах встречается чаще). Дальше возможны такие варианты: Температура комплектующих показывается прямо на основном экране.

Температура скрыта в разделе стандартных настроек.

параметры нагрева отображаются в специализированном разделе, посвященном состоянию (Status) или работоспособности (Health) системы. Также встречается вариант с мониторингом в разделе Hardware или H/W. Этот вариант показывает температуру в состоянии покоя. Если же требуется проверка под нагрузкой, можно использовать раздел самотестирования, если такой есть BIOS/UEFI. Например, встроенные тесты памяти/процессора могут одновременно и систему нагружать, и температуру показывать.

Программы для просмотра данных о "железе" Специализированные программы для просмотра характеристик системных компонентов часто показывают еще и температуру. Считывание производится с интегрированных в детали сенсоров, однако обработка показателей производится непосредственно в программе. По этой причине результаты могут отличаться. Для проверки рекомендуется использовать несколько вариантов ПО. Например, можно воспользоваться HWiNFO64, в которой показывается детальная статистика. Сходным образом работает Open Hardware Monitor.

Программы для сбора данных и тестирования Еще один популярный вариант — воспользоваться комплексными средствами, которые умеют проводить тестирования компьютера. Подобный функционал есть в AIDA64 . В ней отображается информация со всех доступных датчиков, однако в триальной версии часть значений может закрываться соответствующим уведомлением об отсутствии лицензии. Для процессоров видеоадаптера можно использовать утилиты, предназначенные для разгона. Например, MSI Afterburner выводит степень нагрева непосредственно в главном окне. Такие программы зачастую поддерживают и режим оверлея, когда данные о температуре отображаются поверх открытой игры. Очень удобно — можно следить за отсутствие перегрева под нагрузкой. Также популярностью пользуются специализированные утилиты, которые получают детальные сведения о процессоре, в том числе снимают с температурных датчиков текущие показания. Например, так работает Core Temp . Эта компактная программа умеет получать данные отдельно по ядрам. Для видеокарты сходные функции есть в GPU-Z , правда, вынесенные в отдельную вкладку с данными сенсоров. Также она умеет просматривать установленные пределы на нагрев (если видеокарта предоставляет такие данные).