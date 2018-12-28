Как узнать температуру процессора на ПК?

Чтобы компьютер работал стабильно, температура его компонентов должна находиться в допустимых пределах. Особенно это важно для процессора, который непосредственно отвечает за выполнение всех расчетов, в том числе обработку пользовательских данных и выполнение программ. Узнать температуру процессора можно разными способами.
Прямая проверка в BIOS/UEFI
Проверить степень нагрева системных компонентов можно путем входа в BIOS или в UEFI (второй вариант на современных компьютерах встречается чаще). Дальше возможны такие варианты:
- Температура комплектующих показывается прямо на основном экране.
- Температура скрыта в разделе стандартных настроек.
- параметры нагрева отображаются в специализированном разделе, посвященном состоянию (Status) или работоспособности (Health) системы. Также встречается вариант с мониторингом в разделе Hardware или H/W.
Этот вариант показывает температуру в состоянии покоя. Если же требуется проверка под нагрузкой, можно использовать раздел самотестирования, если такой есть BIOS/UEFI. Например, встроенные тесты памяти/процессора могут одновременно и систему нагружать, и температуру показывать.
Программы для просмотра данных о "железе"
Специализированные программы для просмотра характеристик системных компонентов часто показывают еще и температуру. Считывание производится с интегрированных в детали сенсоров, однако обработка показателей производится непосредственно в программе. По этой причине результаты могут отличаться. Для проверки рекомендуется использовать несколько вариантов ПО.
Например, можно воспользоваться HWiNFO64, в которой показывается детальная статистика.
Сходным образом работает Open Hardware Monitor.
Программы для сбора данных и тестирования
Еще один популярный вариант — воспользоваться комплексными средствами, которые умеют проводить тестирования компьютера. Подобный функционал есть в AIDA64. В ней отображается информация со всех доступных датчиков, однако в триальной версии часть значений может закрываться соответствующим уведомлением об отсутствии лицензии.
Для процессоров видеоадаптера можно использовать утилиты, предназначенные для разгона. Например, MSI Afterburner выводит степень нагрева непосредственно в главном окне.
Такие программы зачастую поддерживают и режим оверлея, когда данные о температуре отображаются поверх открытой игры. Очень удобно — можно следить за отсутствие перегрева под нагрузкой.
Также популярностью пользуются специализированные утилиты, которые получают детальные сведения о процессоре, в том числе снимают с температурных датчиков текущие показания. Например, так работает Core Temp. Эта компактная программа умеет получать данные отдельно по ядрам.
Для видеокарты сходные функции есть в GPU-Z, правда, вынесенные в отдельную вкладку с данными сенсоров.
Также она умеет просматривать установленные пределы на нагрев (если видеокарта предоставляет такие данные).
Средства для мониторинга ПК
Наконец, можно использовать программы, которые по основному назначению выполняют другие функции, но попутно собирают и требующуюся пользователю информацию о температуру. Ярким примером подобного программного обеспечения является SpeedFan. Эта утилита разработана в основном ради контроля скорости работы вентиляторов. Однако разработчики интегрировали в нее и продвинутый функционал по сбору статистики о температуре.
Кроме значений в настоящее время, программа также строит графики изменения за некоторое время.