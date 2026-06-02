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Core Temp

Core Temp

Программа для мониторинга параметров работы процессора

2,5 (4)
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Актуальная версия 1.21
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История изменений

Версия 1.21

  • Переработан диалог настроек значка в области уведомлений: он стал понятнее и гибче.
  • Исправлены проблемы со значками в области уведомлений: пропадающие значки и неверный порядок.
  • Исправлен сбой, который возникал, когда в системе Intel было больше одного графического адаптера, включая встроенный.
  • Устранены уязвимости старого 64-битного драйвера, JVN#23328936.
  • Исправлено применение настройки Custom Log Path при запуске.
  • Улучшено поведение уведомления о перегреве: окно сообщения теперь всегда поверх остальных.
  • Исправлены проблемы распознавания некоторых старых процессоров AMD.
  • Исправлены случайные ошибки, повышена стабильность.
  • G15 applet теперь может показывать до 10 строк встроенным шрифтом, если отключена дата и время.
  • Новая версия компилятора, прекращена поддержка Windows 2000.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.20.1
    • Обновлены модули мониторинга температур и улучшена точность чтения датчиков.
    • Исправлены ошибки отображения графиков и добавлены новые профили оповещений.
    • Оптимизирована работа с новыми чипсетами и улучшена стабильность службы.
    • Ускорен запуск программы и отклик интерфейса.

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Оценки программы

2,5

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