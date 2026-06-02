Core Temp — миниатюрная, но крайне полезная программа, позволяющая отслеживать температуру процессора и включать защиту от перегрева. Большое количество настроек, простой интерфейс, минимальная нагрузка на систему и при этом полная информация о работе процессора — все эти положительные стороны качественно реализованы в данном ПО.

Утилита поддерживает любые версии Windows: от XP до Windows 10; установить ее можно на ОС любой разрядности. Есть русскоязычная версия: во время инсталляции программы поставьте галочку на «Установить дополнительные языки».

Проект существует за счет рекламы и донатов, поэтому платить за продукт не нужно.

Core Temp — что это за программа?

Сразу после запуска программа Core Temp покажет всю необходимую информацию о процессоре:

модель (утилита работает с любыми процессорами: от начальных из серии «Core» и Athlon64 до самых современных);

сокет;

частота;

напряжение;

тепловой пакет;

кол-во ядер и т.п.

Взаимодействовать с программой особо не нужно — она необходима только для отображения информации. Пользователь может выбрать необходимый ЦП, получить полную информацию о системе, сделать снимок экрана, сохранить дамп регистров и т.п.

Утилита полезна еще и тем, что она может активировать защиту от перегрева. Этот инструмент можно настроить: включить оповещения, возникающие при высокой нагрузке, установить порог температуры (например, 100 градусов), запустить выбранную программу и поставить режим для отключения (гибернация, выключение, спящий режим).

Несмотря на свою простоту, программа Core Temp позволяет настраивать множество параметров: область уведомлений, интервал обновления температур, отображение и многое другое. Инструмент полезно иметь под рукой, особенно если работаешь с тяжелыми проектами, 3D-рендерами или видеомонтажом. Можно просто продолжать работу над проектом, а Core Temp будет в незаметном режиме отслеживать нагрузку на процессор, чтобы последний не перегрелся и не вышел из строя.