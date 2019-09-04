В данном списке представлены программы для замены HARDiNFO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HARDiNFO, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HARDiNFO.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HARDiNFO, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HARDiNFO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HARDiNFO, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 2.3.2912
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 7.0.0.5356
Программа для мониторинга и управления запущенными процессами (программами)