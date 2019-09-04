SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HARDiNFO

В данном списке представлены программы для замены HARDiNFO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HARDiNFO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
Unigine Superposition
Unigine Superposition

Версия 1.1

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

Оценок пока нет
GPUShark
GPUShark

Версия 0.31.0.0

Программа для сбора технических сведений о видеокарте

Оценок пока нет
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
System Explorer
System Explorer

Версия 7.0.0.5356

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами (программами)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)