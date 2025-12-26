FurMark — программа для тестирования и оценки производительности графического процессора (ГП) на компьютерах под управлением Windows XP (x86/x64) или более поздних версий. FurMark — полностью бесплатное приложение с простым и понятным управлением.

Как пользоваться FurMark?

Программа FurMark является узкоспециализированным программным обеспечением, в основную задачу которого входит создание нагрузки на процессор графической карты (т.н. «стресс-тест») и попутное измерение различных параметров его работы. По завершению процесса тестирования приложение ставит оценку производительности видеокарты и сверяет данный показатель с показателями производительности графических карт других пользователей FurMark (информация отображается на сайте программы).

Приложение FurMark позволяет пользователю самостоятельно настроить параметры тестирования. Сюда относятся:

Возможность тестирования в оконном или полноэкранном режиме.

Возможность установки разрешения (в т.ч. произвольного) 3D-картинки, использующаяся в качестве нагрузки на графический процессор.

Включение/выключение технологии сглаживания (anti-aliasing) 3D-изображения. Здесь также можно выбрать степень сглаживания 2Х, 4Х или 8Х.

Возможность запуска тестирования в одном из заранее настроенных разработчиками режимов (всего доступно 4 профиля пресетов).

Помимо основных функций в FurMark также предусмотрен дополнительный инструментарий:

Просмотр подробной технической информации о графическом адаптере и программном обеспечении для чего используется утилита GPU-Z или GPU Shark. Программа GPU-Z должна быть установлена на компьютере пользователя (если отсутствует, FurMark самостоятельно скачает и установит ее).

Запуск функции "прогрева" центрального процессора путем создания многопоточных процессов. Данную функцию можно запускать параллельно с тестированием графической карты.

Также их программы FurMark через меню «About…» можно скачать различные дополнительные утилиты для тестирования и диагностики аппаратных компонентов компьютера.

Единственный недостаток приложения FurMark — отсутствие перевода интерфейса на русский язык.