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FurMark

FurMark

Программа для тестирования производительности видеокарт

2,9 (14)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.39.3.0
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История изменений

Версия 1.39.3.0

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Оценки программы

2,9

14 оценок Оценок пока нет

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