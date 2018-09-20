System Explorer — программа для мониторинга и управления запущенными на компьютере процессами и другими полезными функциями. Это полностью бесплатное приложение, подходящее для работы в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет поддержку русского языка (чтобы задействовать перевод, его следует вручную включить в настройках после установки программы).

Как пользоваться программой System Explorer?

Программа System Explorer имеет то же предназначение, что и стандартный менеджер процессов Windows «Диспетчер устройств», а именно — отображение (мониторинг) всех запущенных на компьютере процессов и управление ими. Однако System Explorer предоставляет более подробную информацию о процессах — вплоть до вывода списка всех связанных с ними программных модулей (исполнимых EXE-файлов и динамических DLL-библиотек).

Из программы System Explorer пользователь может выполнять все необходимые действия над процессами (помимо получения информации о них):

Принудительное завершение процесса.

Принудительное завершение дерева процессов (т.е. закрытие основной программы и всех процессов, вызванных ею).

Перезапуск текущего и запуск нового процесса.

Изменение приоритета выбранного процесса (низкий, средний, высокий и др. варианты). Также программа может запоминать выданный пользователем приоритет тому или иному процессу. При задействовании этой функции System Explorer будет автоматически выдавать процессу ранее сохраненный приоритет, если тот был изменен системой или другой программой без ведома пользователя.

А также — приостановка работы выбранного процесса.

При необходимости пользователь сможет заменить «Диспетчер задач» на System Explorer, задействовав соответствующую опцию в настройках программы. В этом случае при вызове стандартного менеджера процессов Windows любым способом (например, при использовании комбинации клавиш «Ctrl + Alt + Esc») будет запускаться System Explorer.

функции System Explorer

Программа System Explorer имеет и другие полезные функции, большинство из которых отсутствуют у «Диспетчера задач Windows». Вот некоторые из них:

Проверка запущенного процесса на вредоносный код

Функция позволяет пользователю узнать, является ли запущенная программа вредоносной. Для этого менеджер сравнивает определенный код проверяемого процесса с сигнатурами вредоносных файлов, хранящимися в онлайн базе данных System Explorer (т.е. для работы функции требуется доступ в интернет).

Просмотр и управление списком автозапуска

Программа System Explorer отображает не только список программ, помещенных в автозагрузку, но и запланированные задачи. Любой объект автозапуска пользователь может при необходимости отключить.

Различные варианты отображения процессов

Менеджер System Explorer в одном списке может отобразить процессы, запущенные из-под текущей или всех учетных записей пользователей Windows. Также можно включить/выключить отображение системных процессов и служб.

Мониторинг производительности компьютера

Отображение общей загруженности процессора и каждого из его ядер по отдельности, использованного объема ОЗУ и файлов подкачки, а также загруженности дисков (отдельно для операций чтения и записи).

Мониторинг сетевых подключений

При помощи System Explorer можно получить подробную информацию о сетевой активности того или иного процесса. Программа отображает тип использованного сетевого протокола (например, TCP/IP или UDP), номер использованного для передачи данных порта, IP-адрес и порт отправки сетевых пакетов и т.д.

Отображение списка всех модулей, задействованных в работе всех процессов

Функция позволяет получить полный список используемых системой и программами модулей, куда относятся динамические библиотеки, исполнимые файлы, расширения для браузеров, файлы-скрипты и т.д.

Отображения файлов драйверов

Функция позволяет просмотреть список имен и расположения файлов, входящих в состав всех установленных в системе драйверов. Программа отдельно отображает запущенные и неактивные в данный момент драйверы.

Создание перечня файлов и/или разделов реестра

При помощи данной функции можно создать, а затем сравнить друг с другом перечни всех имеющихся на компьютере файлов, записей в реестре либо обеих этих категорий (файлы + реестр).

Встроенный WMI-браузер

При помощи System Explorer можно просмотреть список всех объектов (различные параметры системы и отдельных ее компонентов) WMI (Windows Management Instrumentation).

Отображение деинсталляторов Windows

Отображение списка всех файлов, информация о которых занесена в раздел реестра «Uninstall». Перечисленные в этом списке файлы являются деинсталляторами установленных на компьютере программ.

История и поиск нужных данных

С момента первого запуска System Explorer начинает вести учет о работе всех запущенных процессов, запоминая время запуска и остановки, когда-либо присваивавшийся им идентификационный номер, среднее значение нагрузки на процессор и другую информацию. По умолчанию программа запоминает 1000 событий. Эту цифру можно увеличить/уменьшить в настройках.

Чтобы пользователю было легче найти нужную запись в любых отображаемых программой списках, в System Explorer предусмотрен посимвольный поиск.