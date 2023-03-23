SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
SiSoftware Sandra

SiSoftware Sandra

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

2,6 (10)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 31.133
Установить автоматически (150 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 31.133

Полезные статьи

Программы для просмотра характеристик компьютера
Программы для просмотра характеристик компьютера
Программы для проверки процессоров
Программы для проверки процессоров
Бенчмарки для ПК — что это и зачем нужно?
Бенчмарки для ПК — что это и зачем нужно?

Оценки программы

2,6

10 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о SiSoftware Sandra

1 отзыв

денис

у меня чуть не сгорел процесор я не чего не мог сделать