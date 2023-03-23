SiSoftware Sandra — программа для тестирования, диагностики и получения технических сведений об аппаратном и программном обеспечении компьютера. Приложение имеет широкие функциональные возможности по каждому из перечисленных критериев, позволяет пользователям оценивать производительность вычислительных компонентов ПК, выявлять различные неисправности в работе любых интегрированных и внешне подключаемых устройств, получать достоверные сведения о них и выполнять множество других операций.

Программа SiSoftware Sandra предназначена для запуска на компьютерах под управлением Windows 7, 8 и 10 (32/64 bit). Предусмотрена поддержка русского языка (за исключением справочных материалов).

Как пользоваться SiSoftware Sandra?

Многочисленные функции программы SiSoftware Sandra разбиты на несколько основных категорий.

Общие средства анализа и диагностики. Приложение SiSoftware Sandra предоставляет следующие инструменты полной диагностики ПК:

Мониторинг состояния компонентов компьютера (загруженность, температура, напряжение и т.д.) в режиме реального времени.

Тестирование стабильности работы вычислительных модулей путем их загрузки до предельного уровня с последующим созданием отчета.

Общий анализ с выдачей рекомендаций по тому или иному критерию.

Полная диагностика, анализ и тестирование всего аппаратного и программного обеспечения компьютера.

Выполнение эталонных тестов производительности. Программа SiSoftware Sandra имеет широкий набор тестов производительности вычислительных модулей ПК:

Процессор. На выбор пользователя доступны 9 различных тестов: арифметические, мультимедийные, скорость обработки процессором финансовых массивов данных при построении графиков, производительность процесса майнинга криптовалют и другие.

Графический адаптер: тестирование видеопамять, производительность рендеринга и транскодирования мультимедиа, а также ряд специализированных тестов графического процессора по обработке конкретных типов данных.

Физические накопители данных: тесты записи/чтения данных, вычисление скорости работы файловой системы и другие.

Контроллер памяти: пропускная способность, латентность памяти, транзакционная производительность и др.

Сетевое оборудование: пропускная способность локальной проводной/беспроводной сети, скорость работы интернет-соединения.

Виртуальные машины .NET и Java: производительность программного обеспечения при обработке арифметических задач и воспроизведении мультимедиа.

В приложении SiSoftware Sandra предусмотрены функции бенчмарка, позволяющие сравнивать выявленные показатели производительности с эталонными значениями для ранжирования мощностей ПК с аналогичными результатами тестирования других пользователей программы.

Получение сведений об устройствах. При помощи SiSoftware Sandra можно получить подробную информацию о любых интегрированных и внешних устройств компьютера, включая шины передачи данных, всевозможные аппаратные интерфейсы и программное обеспечение, связанное с компьютерным оборудованием и т.д.

Программное обеспечение ПК. В SiSoftware Sandra предусмотрена отдельная категория инструментов по анализу и диагностике программного обеспечения компьютера, например:

Получение полной информации об устройствах и ПО, отвечающим за проигрывание мультимедиа и воспроизведение 3D-графики (отдельно для DirectX и OpenGL).

Получение сведений о системном ПО: ключевые компоненты ОС, загружаемые модули (драйверы, библиотеки и т.д.), системные службы, различные параметры и текущие настройки операционной системы, сетевое ПО и многое другое.

Все вышеперечисленное — далеко не полный перечень функциональных возможностей SiSoftware Sandra.

Полная версия SiSoftware Sandra

Программа SiSoftware Sandra распространяется в платной и бесплатной редакции. В бесплатной версии утилиты отсутствует ряд специализированных функций по каждой из перечисленных выше категорий. Однако и доступного функционала достаточно для выполнения большинства задач по диагностике, обслуживанию и анализу компьютера.