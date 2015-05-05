В данном списке представлены программы для замены CDBurnerXP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CDBurnerXP, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CDBurnerXP.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CDBurnerXP, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CDBurnerXP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CDBurnerXP, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 9.5
Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков
Версия 19.4
Программа для записи CD, DVD и Blue-ray
Версия 6.6.0.0
Программа для записи дисков, создания и конвертации образов
Версия 2.0.7.0
Программа для записи лазерных дисков
Версия 7.0.1
Программа для конвертирования и редактирования аудио
Версия 15.0.06800
Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио
Версия 9.4.44.0b
Запись и копирование дисков
Версия 1.8.0
Запись оптических дисков