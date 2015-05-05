SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CDBurnerXP

В данном списке представлены программы для замены CDBurnerXP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CDBurnerXP, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
BurnAware Free
BurnAware Free

Версия 19.4

Программа для записи CD, DVD и Blue-ray

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Nero 9
Nero 9

Версия 9.4.44.0b

Запись и копирование дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Astroburn
Astroburn

Версия 1.8.0

Запись оптических дисков

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