Nero - комплекс программ для создания собственных дисков, с отличной поддержкой аудио, приличной программой записи дисков и вполне сносными инструментами для резервного копирования информации. Если вы имеете достаточную подготовку, то работа с Nero не вызовет у вас ни затруднений, ни разочарования. Программа поддерживает многосеансовый и смешанный режимы записи; HFS, ISO/HFS, UDF, PSX, OFAS (оптимальная скорость доступа к файлам), track-at-once (TAO) и disc-at-once (DAO) и многое другое.

Nero 9 - пакет инструментов при помощи которых вы сможете без малейших усилий выполнять любые операции, связанные с записью дисков CD и DVD. Если вам нужно записать на DVD видеофрагменты, фотографии, данные, аудиоматериалы или создать копию диска, просто откиньтесь на спинку кресла и понаблюдайте, как Nero 9 выполнит всю работу самостоятельно. Но это лишь часть почти неограниченных возможностей пакета, Nero 9 также предоставляет инструменты для редактирования аудиозаписей, микширования многочисленных звуковых дорожек с профессиональным качеством, просмотра фильмов на дисках VCD, SVCD и DVD, воспроизведения музыки, дизайна обложек, оптимизации производительности записывающих устройств и многого другого!

Зачем нужна программа Nero 9?