Nero 2014 — известная по всему миру программа для работы с оптическими CD/DVD дисками. Однако запись данных на диски является только одной из множества других полезных функций приложения, входящих в состав программного комплекса Nero.

Возможности Nero 2014

Как было отмечено, Nero 2014 — это комплекс отдельных или взаимосвязанных программ. В состав представленного на данной странице пакета Nero 2014 входят следующие утилиты:

Nero Burning ROM, Nero Express

Данный инструмент используется для прожига (записи) оптических дисков формата CD, DVD и Blue-ray. Интерфейс Nero Burning ROM выполнен таким образом, что пользователь создает новый проект, выбирает один из трех доступных типов дисков и формат записываемых на него данных:

Работа с CD-дисками: создание аудио компакт-дисков, запись образов дисков формата ISO, запись на диски в формате UDF, запись с применением технологии SecurDisk для многоуровневой защиты записываемых данных и другие возможности.

Работа с DVD-дисками: запись видео в формате DVD/AVCHD, запись ISO/UDF -образов, также возможно применение защиты SecurDisk.

Работа с BlueRay-дисками: запись видео формата BDMV и AVCHD, запись ISO-образов, применение SecurDisk.

Каждый из режимов записи может быть настроен пользователем под требования к оптическому записывающему приводу и конечному проигрывателю дисков.

Из Nero Burning ROM можно вызвать утилиту Nero Express — мастер, упрощающий процедуру настройки программы для записи тех или иных данных на определенные типы дисков.

Nero MediaHome, Nero Media Browser, Проигрыватель Blue-ray

Данная утилита предназначена для поиска, организации и просмотра/прослушивания медиаданных (фото, музыка и видео), хранящихся на компьютере. Программа имеет встроенный видео/аудио-плеер и просмотрщик изображений. Через Nero MediaHome удобно подготавливать мультимедиафайлы к их дальнейшей записи на диски.

Приложение Nero Media Browser является урезанной версией Nero MediaHome с минималистическим исполнением интерфейса.

Проигрыватель Blue-ray служит для открытия дисков соответствующего типа с последующим чтением и проигрыванием хранящихся на них видео.

Nero Video, Nero Recode

Приложение Nero Video предназначено для редактирования видеоматериалов путем их обрезки, склеивания, добавления различных эффектов и внешних мультимедиа объектов — картинки, звук и т.д. Видеоредактор также способен форматировать видеофайлы из одного формата в другой и подготавливать их для записи на все поддерживаемые программой типы дисков.

Программа Nero Recode является несколько урезанной версией Nero Video и служит исключительно для монтажа, редактирования и форматирования видео и аудио. Редактор предлагает большое количество инструментов для выполнения различных задач над поддерживаемыми форматами мультимедиафайлов.

Nero Backitup

Приложение Nero Backitup используется для резервного копирования и хранения мультимедиафайлов различного формата в виде образов дисков или сжатых архивах. Данная утилита также позволяет загружать данные в облачные хранилища Nero с возможностью открытия доступа к ним из любой точки планеты. Это платный сервис, позволяющий бесплатно хранить данные объемом до 5 Гб.

Совместимость Nero 2014 с Windows

Программный комплекс Nero 2014 предназначен для работы в системах Windows XP, Vista, 8, 8.1 и 10 (x86 и x64). Каждая из отдельных программ, входящая в пакет, имеет поддержку русского языка. Nero 2014 — платное программное обеспечение.