Astroburn Lite - простая программа для записи любых дисков. У программы удобный интерфейс, который идеально подойдёт для начинающих пользователей, потому что разобраться в нём очень просто. При бережном обращении с дисками они могут хранить информацию десятилетиями.

Для записи диска достаточно вставить чистую болванку в CD, DVD или Blu-ray привод, поддерживающий запись. Затем выбрать файлы и папки, которые нужно записать на диск. В конце запустить процесс записи и дождаться его окончания.

Программа поддерживает сменные темы. Их можно выбрать в настройках.