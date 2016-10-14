В данном списке представлены программы для замены MAGIX Music Maker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX Music Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MAGIX Music Maker.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX Music Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MAGIX Music Maker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX Music Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 20 программ
Версия 3.22.0.0
Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио
Версия 26.1.7.5654
Профессиональная программа для создания музыки
Версия 7.82
Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио
Версия 15
Программа для создания, записи и микширования музыки
Версия 2025.12
Программа для создания и мастеринга музыки
Версия 1.2.2
Программа для создания музыки
Версия 2.1.1
Программа для создания музыки
Версия 10
Программа для создания музыки
Версия 3.3.2
Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио
Версия 9.0.4
Многофункциональная программа для редактирования аудио
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 6.2.1
Программа для созданя и микширования музыки
Версия X4
Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио
Версия 6.0
Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций
Версия 3.0.1
Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)
Версия 8.3.4592
Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов
Версия 10.0.3
Программа для создания и редактирования музыки
Версия 11.0.293
Профессиональный аудиоредактор
Версия 1.42
Создание и редактирования музыки
Версия 1.7.9.908
Музыкальный редактор