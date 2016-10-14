SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MAGIX Music Maker

В данном списке представлены программы для замены MAGIX Music Maker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX Music Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
REAPER
REAPER

Версия 7.82

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (25)
CUBASE
CUBASE

Версия 15

Программа для создания, записи и микширования музыки

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (68)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Sound Forge Pro

Версия 11.0.293

Профессиональный аудиоредактор

Рейтинг 1,2 из 5 1,2 (5)
NanoStudio
NanoStudio

Версия 1.42

Создание и редактирования музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)