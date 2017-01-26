В данном списке представлены программы для замены Экранная Студия. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Экранная Студия, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Экранная Студия.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Экранная Студия, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Экранная Студия. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Экранная Студия, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 3.0
Запись видео и аудио с экрана монитора.
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 6.2.4.2083
Запись видео с экрана монитора
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 1.2.0.261
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 4.3
Создание скриншотов и скринкастов игр
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана