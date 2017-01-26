SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Экранная Студия

В данном списке представлены программы для замены Экранная Студия. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Экранная Студия, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

CamStudio
CamStudio

Версия 3.0

Запись видео и аудио с экрана монитора.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
iFun Screen Recorder
iFun Screen Recorder

Версия 1.2.0.261

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (14)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Game Capture
Movavi Game Capture

Версия 4.3

Создание скриншотов и скринкастов игр

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)