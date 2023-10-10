Bandicam — профессиональная программа для записи видео с экрана монитора и создания скриншотов. Программа быстро записывать видео как с рабочего стола компьютера, так и из игр. Пользователь без труда запишет видео с различные видео-сервисов (YouTube), игр (Minecraft), презентаций (PowerPoint), видеочатов (Skype) и других программ.

Преимущества Bandicam

Запись части экрана в формате avi.

Запись всего экрана в играх в формат avi.

Контроль количество кадров в секунду в играх.

Полноценная работа с H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM.

Минимальный размер записанных файлов.

Программа может создавать видеофайл любой продолжительности и размера.

Высокое разрешение видео (до 2560x1600).

Возможность делать и скриншоты экрана стандартными клавишами F11.

Гибкая запись экрана. С Bandicam можно записывать весь экран, выбранные области или активные окна программ.

Запись игр. Bandicam оптимизирован для записи компьютерных игр. При этом сохраняется высокая производительность и качество изображения даже в ресурсоемких играх.

Встроенный редактор. Bandicam предлагает ряд инструментов для редактирования записанных видео, таких как обрезка, добавление текста или водяных знаков.

Как пользоваться Bandicam?

После установки и запуска Bandicam пользователи видят простой и понятный интерфейс. Достаточно выбрать режим записи — экрана, игры или определенного окна — и начать процесс. При этом доступны различные настройки качества, кодеков и форматов сохранения. Все записи автоматически сохраняются в указанной папке, где их можно просмотреть, отредактировать или экспортировать.