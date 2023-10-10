Bandicam — профессиональная программа для записи видео с экрана монитора и создания скриншотов. Программа быстро записывать видео как с рабочего стола компьютера, так и из игр. Пользователь без труда запишет видео с различные видео-сервисов (YouTube), игр (Minecraft), презентаций (PowerPoint), видеочатов (Skype) и других программ.
Преимущества Bandicam
- Запись части экрана в формате avi.
- Запись всего экрана в играх в формат avi.
- Контроль количество кадров в секунду в играх.
- Полноценная работа с H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM.
- Минимальный размер записанных файлов.
- Программа может создавать видеофайл любой продолжительности и размера.
- Высокое разрешение видео (до 2560x1600).
- Возможность делать и скриншоты экрана стандартными клавишами F11.
- Гибкая запись экрана. С Bandicam можно записывать весь экран, выбранные области или активные окна программ.
- Запись игр. Bandicam оптимизирован для записи компьютерных игр. При этом сохраняется высокая производительность и качество изображения даже в ресурсоемких играх.
- Встроенный редактор. Bandicam предлагает ряд инструментов для редактирования записанных видео, таких как обрезка, добавление текста или водяных знаков.
Как пользоваться Bandicam?
После установки и запуска Bandicam пользователи видят простой и понятный интерфейс. Достаточно выбрать режим записи — экрана, игры или определенного окна — и начать процесс. При этом доступны различные настройки качества, кодеков и форматов сохранения. Все записи автоматически сохраняются в указанной папке, где их можно просмотреть, отредактировать или экспортировать.