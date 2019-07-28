Icecream Screen Recorder — программа для записи видео с экрана и веб-камеры, записи звука с микрофона и компьютера (системные звуки), создания скриншотов. Программа работает в операционных системах Windows Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс Icecream Screen Recorder выполнен на русском языке.

Функции Icecream Screen Recorder

Программа Icecream Screen Recorder имеет 4 основные функции, каждая из которых может быть настроена в зависимости от целей пользователя:

Захват экрана (запись видео с монитора компьютера)

Это основная функция программы Icecream Screen Recorder, предназначенная для записи всего происходящего на экране компьютера (кроме игр, для записи которых имеется отдельная функция). В зависимости от поставленной задачи пользователь может выбрать один из 4 режимов захвата экрана:

Весь экран. Запись видео всего экрана компьютера.

Пользовательская зона. Пользователь сам определяет область на экране монитора, с которой будет осуществляться запись.

Автоопределение зоны. В данном режиме программа автоматически определяет область монитора для записи при наведении мыши на тот или иной элемент — любое отрытое окно, мультимедиа в браузере и т.п.

Вокруг курсора. Запись видео в определенной области вокруг курсора (размер области выбирается из числа имеющихся вариантов). Курсором во время записи можно двигать.

В снимаемое с экрана видео можно дополнительно вставить картинку с веб-камеры. Окно веб-камеры может быть размещено в любой точке снимаемой области, также его можно масштабировать.

Запись игр

Специальный режим видеосъемки, позволяющий получать изображения напрямую с видеокарты компьютера. Имеется возможность настройки FPS — количества снимаемых кадров в секунду (25/30/45/60), выбора качества видео (низкое/среднее/высокое) и видеокодека (AVI/MP4). При необходимости FPS можно вывести на экран непосредственно во время игры.

Создание скриншотов

Данный режим предназначен для быстрого создания скриншотов всего экрана либо определенной его области. Также имеется режим автоопределения области, который удобно использовать для создания скриншотов открытых окон или блоков контента с открытых в браузере сайтов.

Захват аудио

Icecream Screen Recorder по умолчанию записывает как звуки с микрофона, так и системный звук (все, что слышится из динамиков). При необходимости в настройках можно выключить один из источников звука. Для оптимизации размера аудиофайлов или видео (при записи вместе со звуком) качество записываемого аудио можно понизить.

Особенности Icecream Screen Recorder

Из дополнительного функционала Icecream Screen Recorder отметим:

Возможность конвертации отснятых видеороликов в GIF-анимацию с настраиваемым разрешением.

Возможность выгрузки видео на YouTube, Google Drive или DropBox напрямую из программы.

Сохранение отснятых видео в различных форматах — MP4, webM, AVI и MOV.

Дополнительные настройки захвата экрана: включение/выключение курсора и анимации клика мышью, выделение курсора в видео, возможность записи с выводом на экран нажатий клавиш, отключение ярлыков на рабочем столе во время записи, добавление водяного знака или любого изображения с настройкой прозрачности.

Управление программой посредством глобальных горячих клавиш и другое.

Ограничения бесплатной версии

Бесплатная версия приложения Icecream Screen Recorder позволяет делать видеозаписи только в течение 5 минут, при этом на видео накладывается водяной знак с названием компании-разработчика (при этом свои водяные знаки или изображения разместить невозможно). Также в Free-версии программы нельзя изменить формат выходного видео и используемый видеокодек (видео снимается только в веб-формате WebM с использованием кодека VP8).