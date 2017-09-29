Movavi Game Capture – программа для записи игр с экрана в высоком качестве и разрешении.

Запись можно проводить в двух вариантах: непрерывный захват видео или создание скриншотов. Созданные файлы конвертируются в разные форматы и адаптируются для воспроизведения на различных устройствах.

Возможности Movavi Game Capture:

качественный захват видео;

управление областями захвата;

запись звука;

применение спецэффектов;

наложение картинок и звука для создания инструкций или обучающих видео;

получаемые на выходе форматы: аудио (mp3, wma и пр.), видео (avi, mpeg1, mpeg2, mov и пр.).

Принцип работы прост: вначале выбирается режим записи (видео или скриншоты). При нажатии F10 автоматически начинается запись с монитора или делается скриншот. Скорости обработки 60 кадров в секунду достаточно для получения высококачественного видео без зависаний игры.

Скачать Movavi Game Capture можно на официальном сайте разработчика. Там же можно купить полную лицензионную версию программы.