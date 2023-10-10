Action! - удобная и мощная программа для захвата видео с экрана компьютера. Главной особенностью утилиты является многофункциональность. Ее можно использовать как для создания видеоуроков и инструкций, так и для съемки игрового процесса и прохождения игр.

В программе есть возможность транслировать съемку в режиме онлайн в известные сервисы, например, YouTube, Twitch.tv, Aliez, Ustream и Livestream. Видео снимается в высоком разрешении и хорошем качестве.

Для начала захвата видео с экрана достаточно нажать одну кнопку или воспользоваться комбинацией горячих клавиш. В утилиту встроен собственный плеер, в котором можно просматривать и редактировать полученное видео.

Другие особенности Action!:

тестирование производительности игр;

запись игр на видео;

функция записи звука с микрофона;

удобный инструмент для создания обычных скриншотов;

удобный просмотрщик картинок и встроенный плеер для видео;

стильный современный дизайн интерфейса;

незаметная работа в фоновом режиме.

Пробная версия Action! предоставляется на один месяц. При использовании триальной версии на все видео накладывается водяной знак. Программа совместима с Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 bit).