Чтобы поделиться яркими моментами игры с друзьями или загрузить их в интернет, можно записать игровой процесс на видео. Для этого необходимо воспользоваться специальными программами, которые позволяют захватывать видео активных приложений и игр.
Экранная камера
Экранная камера — программа для записи видео с экрана компьютера со встроенным видеоредактором для обработки сделанных записей. Это условно-бесплатное приложение. Бесплатная версия имеет ограничения по времени видеозаписи, а на сделанные видеозаписи накладывается водяной знак, использовать программу можно в течение 5 дней. Экранная камера работает во всех версиях Windows, начиная с XP (поддерживаются 32/64-битные системы).
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Приложение Экранная камера предоставляет возможность ведения видеозаписей с экрана компьютера в одном из 3-х доступных режимов:
- Запись экрана целиком.
- Запись выделенной пользователем области экрана.
- И запись выбранного окна.
Во всех режимах работы возможна запись системного звука (все, что звучит из динамиков ПК) либо звука с микрофона, что позволяет делать аудиозаметки непосредственно во время съемки.
Программа Экранная камера оснащена редактором видеозаписей с базовым функционалом:
- Обрезка отснятых видеороликов в произвольном месте (между выставленными пользователем метками).
- Вставка в видеоролик титульной и/или финальной заставки (т.е. в начале либо в конце видео) с возможностью установки времени ее показа. В программе предусмотрено множество готовых шаблонов для заставок. При необходимости пользователь может создать собственную заставку, используя для этого любые изображения и/или форматированный текст.
- Вставка в видеозапись аудио для создания музыкального сопровождения. Добавляемые аудиофайлы также можно обрезать в произвольном месте. В один видеоролик можно добавлять неограниченное количество аудио. На данном этапе обработки видео пользователь может сделать аудиовставку путем записи звука с микрофона.
Программа Экранная камера предоставляет возможность сохранения видероликов в том качестве, в котором его можно будет разместить в выбранной социальной сети или видеохостинге. В некоторых случаях возможна автоматическая загрузка видеозаписей на свою страницу в том или ином сервисе.
Экранная камера поддерживает все популярные социальные сети и видеохостинги, включая российские:
- YouTube (сохранение видео в разрешении 240/360/480/720/1080p, автоматическая выгрузка на страницу сервиса).
- ВКонтакте (360/480/720p).
- Видео@mail.ru (480/720/1080p).
- Яндекс.Видео (240/360/480/720/1080p).
- RuTube (480/720/1080p).
- Vimeo (480/720/1080p).
- MySpace (480/720/1080p).
- Yahoo! Video (480/720/1080p).
Видео для социальных сетей и видеохостингов сохраняется в формате MP4. Однако его можно сохранять в форматах FLV или SWF, для чего предназначен отдельный режим публикации видео — "Свой сайт/блок".
Независимо от выбранного формата сохранения видеозаписей, пользователь может предварительно настроить их качество:
- Изменить размер кадра (разрешение).
- Установить величину битрейта видео.
- Установить желаемый размер видео на выходе (при этом увеличиваются/уменьшаются значения предыдущих параметров).
- Выбрать аудиокодек (AAC или MP3).
- Установить частоту дискретизации (от 8000 до 48000 Гц).
- Выбрать режим воспроизведения аудио (стерео или моно).
- А также установить битрейт для аудио (от 32 до 320 Кбит/сек).
Также доступен режим записи готовых видеороликов на DVD-диск.
Скриншотер
Скриншотер — одна из самых простых и малоразмерных программ для записи видео и игр с экрана ПК. Это бесплатное приложение от отечественных разработчиков позволяет в пару кликов мышью не только записывать видео, но и делать снимки экрана. Одна из отличительных особенностей программы — автоматическая загрузка отснятых видеоматериалов, изображений (скриншотов) и любых других файлов с компьютера в облачное хранилище.
Программа Скриншотер не имеет пользовательского интерфейса (за исключением окна с настройками). Запуск той или иной функции осуществляется нажатием горячих клавиш (по умолчанию — одновременное нажатие двух кнопок мыши) либо путем выбора нужного пункта в меню, открывающемся при клике по значку в системном трее:
Выбрав нужную функцию, останется выделить область экрана (если не выбран другой режим), и программа сделает скриншот либо начнет запись видео (возможна запись только выделенной области):
Сразу после создания снимка экрана или записи видео Скриншотер автоматически отправляет изображение/видео в облачное хранилище, копируя в буфер обмена ссылку на медиафайл. Но для видео имеется ограничение — на сервер нельзя отправить ролики продолжительностью более 1 минуты.
Ссылку можно отправить кому-нибудь, выложить на форуме или просмотреть самому, вставив ее в любой браузер. Данную функцию можно отключить в настройках программы (это можно сделать отдельно для скриншотов или видео):
Чтобы к загруженным скриншотам и видеоматериалам всегда был доступ, потребуется зарегистрироваться в системе. В этом случае начнет работать функция "История". Если кликнуть по соответствующему пункту в выпадающем над иконкой программы меню в трее, откроется сайт разработчиков приложения, где можно будет просмотреть все, что ранее было отснято и загружена в облако.
Также в программе Скриншотер предусмотрен редактор изображений для редактирования только что созданных скриншотов. В нем можно что-нибудь нарисовать карандашом, выделить цветным прямоугольником, нанести текст либо применить размытие к области, которую нужно скрыть:
И последняя функция — загрузка в облако любых файлов с компьютера (пункт "Отправить файл" в выпадающем меню). Ссылка на загруженный файл также будет автоматически скопирована в буфер обмена, перейдя по которой этот файл можно скачать (все, кто угодно). Его можно посмотреть и в личном кабинете после авторизации на сервере. Но, в отличие от скриншотов и видеозаписей, загруженные файлы хранятся в облаке только в течение 7 дней.
Преимущества программы Скриншотер:
- Бесплатное использование без функциональных ограничений.
- Возможность загрузки скриншотов, видеороликов и любых файлов в облачное хранилище.
- Наличие встроенного редактора скриншотов.
- Сохранение скриншотов в JPG и PNG формате.
- Запись видео со звуком, в т.ч. с микрофона.
К недостаткам можно отнести:
- Отсутствие функции автоматического выделения и создания скриншотов любого открытого окна, а не только активного.
- Съемка видео только выделенной области. Нет отдельной опции для записи целого экрана. Во время игры геймеру придется тратить время на выделение экрана.
- Невозможность настройки параметров видео, т.ч. выбора качества, от которого зависит конечный размер видеофайла.
- Скриншотер, хоть и может использоваться для съемки видео, но не имеет специального режима для работы напрямую с видеоадаптером. В некоторых случаях (особенно, если игра запущена в полноэкранном режиме) это может привести к записи "пустого" (черный экран) видео.
PlayClaw
PlayClaw — программа для записи видео с рабочего стола и игрового процесса. В инструменте есть возможность работы со сценами, запуск прямой трансляции игры, а также настройка источников звука. В утилите поддерживаются горячие клавиши, а каждый элемент сцены можно настроить по отдельности.
В главном окне PlayClaw выберите режим захвата из списка. Для записи игры с экрана ПК нужно выбрать пункт "Игра". Далее необходимо выбрать запущенное приложение и установить размер кадра.
Откройте редактор горячих клавиш и установите кнопку, которая будет отвечать за начало записи видео. Также выберите клавиши для функции остановки и паузы процесса захвата экрана.
Запустите игру и нажмите установленную горячую клавишу на клавиатуре. Программа PlayClaw начнет процесс записи игрового процесса. В одной из областей экрана будет отображаться счетчик FPS, который показывает нагрузку компьютерной игры на систему во время записи.
Преимущества программы PlayClaw:
- работа со сценами;
- редактирование сцен;
- возможность добавления сторонних элементов на сцены: счетчики, изображения;
- выбор расположения счетчика FPS на экране;
- несколько режимов захвата видео;
- трансляция игрового процесса на стриминговые платформы;
- применение эффектов оверлея;
- возможность выбора кодера записи;
- установка ограничений по FPS при записи видео.
Недостатки:
- нет возможности захвата видео с подключенных к компьютеру видеоустройств;
- нельзя включить аппаратное ускорение;
- отсутствует возможность работы с двумя и более мониторами.
Утилита PlayClaw переведена на русский язык, цена лицензии составляет 900 рублей, но есть демо-версия с ограничениями.
Action!
Action! — программа от разработчика программного обеспечения Mirillis, которая используется для записи видео с экрана монитора. В инструменте есть счетчик FPS, возможность запуска интернет-трансляции на крупные стриминговые площадки и встроенный бенчмарк, который используется для тестирования "железа" компьютера.
Выберите режим записи "Игры", чтобы начать захват видео игрового процесса.
Далее можно приступать к настройкам записи. Укажите формат для исходного видеоролика, включите аппаратное ускорение (если поддерживается),установите размер видео или оставьте этот параметр без изменений.
Важно правильно указать количество кадров — чем выше этот показатель, тем больше будет нагрузка на компьютер во время записи. Выберите монитор, с которого будет вестись запись. Если подключен один монитор, этот пункт можно оставить без изменений.
Запустите игру и нажмите клавишу "F9" на клавиатуре, чтобы начать запись игры с экрана компьютера.
Преимущества утилиты Action!:
- поддержка работы с несколькими мониторами;
- выбор формата видео;
- трансляция игрового процесса в интернет;
- захват скриншотов;
- включение аппаратного ускорения;
- загрузка записанного видео в YouTube.
Недостатки ПО:
- нет возможности работы со сценами;
- нельзя выполнить захвата HDMI-сигнала.
Программа Action! от Mirillis переведена на русский язык, цена лицензии — 30 долларов, но можно пользоваться демо-версией.
Bandicam
Bandicam — приложение, которое позволяет записывать видео из игр в высоком разрешении. Через программу можно начать запись области вокруг курсора мыши и с подключенных к компьютеру устройств, также поддерживается возможность создания скриншотов.
Нажмите "Запись экрана" в главном меню программы Bandicam. Этот инструмент используется для захвата игрового процесса. Также во время работы этой функции будет показан счетчик FPS на экране.
В настройках укажите клавишу, которая отвечает за начало и остановку записи видео. Также нужно установить кнопку, с помощью которой можно сделать снимок экрана. В этом случае на компьютере сохранится отдельное изображение со скриншотом.
Теперь запустите игру на компьютере и нажмите кнопку для старта записи. Программа начнет захват экрана в автоматическом режиме.
Преимущества программы Bandicam:
- запись экрана рабочего стола и видео с веб-камеры;
- горячие клавиши для быстрого управления Bandicam;
- возможность постановки процесса записи игры на паузу;
- включение и отключение счетчика FPS;
- установка ограничений по количеству кадров во время записи;
- выбор формата и качества исходного видеофайла;
- сохранение скриншотов в нескольких форматах;
- включение эффекта щелчка мыши;
- отображение курсора на записи.
Недостатки ПО:
- нельзя переключаться между несколькими сценами одновременно;
- нет возможности запуска трансляций.
Программа Bandicam переведена на русский язык, цена лицензии — 39 долларов, но можно установить бесплатную демо-версию.
Fraps
Fraps — известный софт для записи видеороликов с экрана компьютера. В ПО доступен инструмент для отслеживания FPS, есть возможность делать снимки экрана во время игрового процесса и поддержка горячих клавиш. Также в программу можно установить персональные настройки записи видео.
Откройте раздел "Movies" и выберите папку, в которую утилита будет сохранять записанные файлы. Теперь нужно установить горячую клавишу, которая будет запускать процесс записи. Далее нужно установить настройки захвата видео — количество FPS и размер экрана (полноэкранный режим или оконный). Также в этом разделе можно выбрать устройство для записи звука (колонки, наушники, микрофон) и использовать опцию, которая позволяет разделять видео на разные файлы (каждый по 4 ГБ).
Запустите игру на компьютере и нажмите горячую клавишу, установленную в настройках программы Fraps. Начнется автоматическая запись видео. Исходный файл сохранится в выбранную ранее папку.
Приложение Fraps обладает рядом преимуществ:
- создание снимков игры в высоком качестве;
- выбор качества видео;
- горячие клавиши для запуска инструментов записи;
- выбор устройства записи звука: микрофон, наушники, колонки;
- возможность отключения и включения отображения счетчика FPS.
Недостатки ПО:
- нельзя поставить процесс записи видео на паузу;
- отсутствует функция записи HDMI-сигнала.
Утилита Fraps имеет англоязычный интерфейс. Стоимость лицензии — 37 долларов, но есть бесплатная версия с ограничениями.
Free Screen Video Recorder
Free Screen Video Recorder — небольшая утилита, которая дает возможность записывать видео с рабочего стола и активных приложений. Через программу можно сделать скриншоты и выбрать кодек для захвата видео и аудио.
Откройте раздел "Опции" в программе Free Screen Video Recorder.
Здесь необходимо выбрать видео кодек и качество: 1080p, 720p, 480p. От качества зависит размер исходного файла и нагрузка на систему во время записи видео. Также установите оптимальный кодек для аудио, а затем выберите папку, в которую программа сохранит записанный файл. Здесь можно установить ограничения по записи видеоролика с экрана компьютера.
В главном окне утилиты Free Screen Video Recorder нажмите "Запись видео с окна". Начнется начать процесс захвата видео игрового процесса, а файл с видео будет сохранен в выбранную в опциях папку.
Преимущества программы Free Screen Video Recorder:
- установка времени записи;
- выбор кодека для видео и аудио;
- выбор качества записи;
- возможность захвата выделенной области.
Недостатки утилиты:
- нельзя запустить прямую трансляцию игры в интернет;
- нет возможности работы со сценами;
- отсутствует функция записи видео с подключенных к компьютеру видеоустройств;
- нет счетчика FPS.
Приложение Free Screen Video Recorder можно скачать бесплатно на русском языке. Чтобы расширить функции ПО, можно купить Premium-версию за 30 долларов.