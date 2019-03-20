Чтобы поделиться яркими моментами игры с друзьями или загрузить их в интернет, можно записать игровой процесс на видео. Для этого необходимо воспользоваться специальными программами, которые позволяют захватывать видео активных приложений и игр.

Экранная камера Экранная камера — программа для записи видео с экрана компьютера со встроенным видеоредактором для обработки сделанных записей. Это условно-бесплатное приложение. Бесплатная версия имеет ограничения по времени видеозаписи, а на сделанные видеозаписи накладывается водяной знак, использовать программу можно в течение 5 дней. Экранная камера работает во всех версиях Windows, начиная с XP (поддерживаются 32/64-битные системы). 1 Приложение Экранная камера предоставляет возможность ведения видеозаписей с экрана компьютера в одном из 3-х доступных режимов: Запись экрана целиком. Запись выделенной пользователем области экрана. И запись выбранного окна. Во всех режимах работы возможна запись системного звука (все, что звучит из динамиков ПК) либо звука с микрофона, что позволяет делать аудиозаметки непосредственно во время съемки. Программа Экранная камера оснащена редактором видеозаписей с базовым функционалом: Обрезка отснятых видеороликов в произвольном месте (между выставленными пользователем метками). Вставка в видеоролик титульной и/или финальной заставки (т.е. в начале либо в конце видео) с возможностью установки времени ее показа. В программе предусмотрено множество готовых шаблонов для заставок. При необходимости пользователь может создать собственную заставку, используя для этого любые изображения и/или форматированный текст. Вставка в видеозапись аудио для создания музыкального сопровождения. Добавляемые аудиофайлы также можно обрезать в произвольном месте. В один видеоролик можно добавлять неограниченное количество аудио. На данном этапе обработки видео пользователь может сделать аудиовставку путем записи звука с микрофона. Программа Экранная камера предоставляет возможность сохранения видероликов в том качестве, в котором его можно будет разместить в выбранной социальной сети или видеохостинге. В некоторых случаях возможна автоматическая загрузка видеозаписей на свою страницу в том или ином сервисе. Экранная камера поддерживает все популярные социальные сети и видеохостинги, включая российские: YouTube (сохранение видео в разрешении 240/360/480/720/1080p, автоматическая выгрузка на страницу сервиса).

ВКонтакте (360/480/720p).

Видео@mail.ru (480/720/1080p).

Яндекс.Видео (240/360/480/720/1080p).

RuTube (480/720/1080p).

Vimeo (480/720/1080p).

MySpace (480/720/1080p).

Yahoo! Video (480/720/1080p). Видео для социальных сетей и видеохостингов сохраняется в формате MP4. Однако его можно сохранять в форматах FLV или SWF, для чего предназначен отдельный режим публикации видео — "Свой сайт/блок". Независимо от выбранного формата сохранения видеозаписей, пользователь может предварительно настроить их качество: Изменить размер кадра (разрешение).

Установить величину битрейта видео.

Установить желаемый размер видео на выходе (при этом увеличиваются/уменьшаются значения предыдущих параметров).

Выбрать аудиокодек (AAC или MP3).

Установить частоту дискретизации (от 8000 до 48000 Гц).

Выбрать режим воспроизведения аудио (стерео или моно).

А также установить битрейт для аудио (от 32 до 320 Кбит/сек). Также доступен режим записи готовых видеороликов на DVD-диск.

Скриншотер Скриншотер — одна из самых простых и малоразмерных программ для записи видео и игр с экрана ПК. Это бесплатное приложение от отечественных разработчиков позволяет в пару кликов мышью не только записывать видео, но и делать снимки экрана. Одна из отличительных особенностей программы — автоматическая загрузка отснятых видеоматериалов, изображений (скриншотов) и любых других файлов с компьютера в облачное хранилище. Программа Скриншотер не имеет пользовательского интерфейса (за исключением окна с настройками). Запуск той или иной функции осуществляется нажатием горячих клавиш (по умолчанию — одновременное нажатие двух кнопок мыши) либо путем выбора нужного пункта в меню, открывающемся при клике по значку в системном трее: Выбрав нужную функцию, останется выделить область экрана (если не выбран другой режим), и программа сделает скриншот либо начнет запись видео (возможна запись только выделенной области): Сразу после создания снимка экрана или записи видео Скриншотер автоматически отправляет изображение/видео в облачное хранилище, копируя в буфер обмена ссылку на медиафайл. Но для видео имеется ограничение — на сервер нельзя отправить ролики продолжительностью более 1 минуты. Ссылку можно отправить кому-нибудь, выложить на форуме или просмотреть самому, вставив ее в любой браузер. Данную функцию можно отключить в настройках программы (это можно сделать отдельно для скриншотов или видео): Чтобы к загруженным скриншотам и видеоматериалам всегда был доступ, потребуется зарегистрироваться в системе. В этом случае начнет работать функция "История". Если кликнуть по соответствующему пункту в выпадающем над иконкой программы меню в трее, откроется сайт разработчиков приложения, где можно будет просмотреть все, что ранее было отснято и загружена в облако. Также в программе Скриншотер предусмотрен редактор изображений для редактирования только что созданных скриншотов. В нем можно что-нибудь нарисовать карандашом, выделить цветным прямоугольником, нанести текст либо применить размытие к области, которую нужно скрыть: И последняя функция — загрузка в облако любых файлов с компьютера (пункт "Отправить файл" в выпадающем меню). Ссылка на загруженный файл также будет автоматически скопирована в буфер обмена, перейдя по которой этот файл можно скачать (все, кто угодно). Его можно посмотреть и в личном кабинете после авторизации на сервере. Но, в отличие от скриншотов и видеозаписей, загруженные файлы хранятся в облаке только в течение 7 дней. Преимущества программы Скриншотер: Бесплатное использование без функциональных ограничений.

Возможность загрузки скриншотов, видеороликов и любых файлов в облачное хранилище.

Наличие встроенного редактора скриншотов.

Сохранение скриншотов в JPG и PNG формате.

Запись видео со звуком, в т.ч. с микрофона. К недостаткам можно отнести: Отсутствие функции автоматического выделения и создания скриншотов любого открытого окна, а не только активного.

Съемка видео только выделенной области. Нет отдельной опции для записи целого экрана. Во время игры геймеру придется тратить время на выделение экрана.

Невозможность настройки параметров видео, т.ч. выбора качества, от которого зависит конечный размер видеофайла.

Скриншотер, хоть и может использоваться для съемки видео, но не имеет специального режима для работы напрямую с видеоадаптером. В некоторых случаях (особенно, если игра запущена в полноэкранном режиме) это может привести к записи "пустого" (черный экран) видео.

PlayClaw PlayClaw — программа для записи видео с рабочего стола и игрового процесса. В инструменте есть возможность работы со сценами, запуск прямой трансляции игры, а также настройка источников звука. В утилите поддерживаются горячие клавиши, а каждый элемент сцены можно настроить по отдельности. В главном окне PlayClaw выберите режим захвата из списка. Для записи игры с экрана ПК нужно выбрать пункт "Игра". Далее необходимо выбрать запущенное приложение и установить размер кадра. Откройте редактор горячих клавиш и установите кнопку, которая будет отвечать за начало записи видео. Также выберите клавиши для функции остановки и паузы процесса захвата экрана. Запустите игру и нажмите установленную горячую клавишу на клавиатуре. Программа PlayClaw начнет процесс записи игрового процесса. В одной из областей экрана будет отображаться счетчик FPS, который показывает нагрузку компьютерной игры на систему во время записи. Преимущества программы PlayClaw: работа со сценами;

редактирование сцен;

возможность добавления сторонних элементов на сцены: счетчики, изображения;

выбор расположения счетчика FPS на экране;

несколько режимов захвата видео;

трансляция игрового процесса на стриминговые платформы;

применение эффектов оверлея;

возможность выбора кодера записи;

установка ограничений по FPS при записи видео. Недостатки: нет возможности захвата видео с подключенных к компьютеру видеоустройств;

нельзя включить аппаратное ускорение;

отсутствует возможность работы с двумя и более мониторами. Утилита PlayClaw переведена на русский язык, цена лицензии составляет 900 рублей, но есть демо-версия с ограничениями.

Action! Action! — программа от разработчика программного обеспечения Mirillis, которая используется для записи видео с экрана монитора. В инструменте есть счетчик FPS, возможность запуска интернет-трансляции на крупные стриминговые площадки и встроенный бенчмарк, который используется для тестирования "железа" компьютера. Выберите режим записи "Игры", чтобы начать захват видео игрового процесса. Далее можно приступать к настройкам записи. Укажите формат для исходного видеоролика, включите аппаратное ускорение (если поддерживается),установите размер видео или оставьте этот параметр без изменений. Важно правильно указать количество кадров — чем выше этот показатель, тем больше будет нагрузка на компьютер во время записи. Выберите монитор, с которого будет вестись запись. Если подключен один монитор, этот пункт можно оставить без изменений. Запустите игру и нажмите клавишу "F9" на клавиатуре, чтобы начать запись игры с экрана компьютера. Преимущества утилиты Action!: поддержка работы с несколькими мониторами;

выбор формата видео;

трансляция игрового процесса в интернет;

захват скриншотов;

включение аппаратного ускорения;

загрузка записанного видео в YouTube. Недостатки ПО: нет возможности работы со сценами;

нельзя выполнить захвата HDMI-сигнала. Программа Action! от Mirillis переведена на русский язык, цена лицензии — 30 долларов, но можно пользоваться демо-версией.

Bandicam Bandicam — приложение, которое позволяет записывать видео из игр в высоком разрешении. Через программу можно начать запись области вокруг курсора мыши и с подключенных к компьютеру устройств, также поддерживается возможность создания скриншотов. Нажмите "Запись экрана" в главном меню программы Bandicam. Этот инструмент используется для захвата игрового процесса. Также во время работы этой функции будет показан счетчик FPS на экране. В настройках укажите клавишу, которая отвечает за начало и остановку записи видео. Также нужно установить кнопку, с помощью которой можно сделать снимок экрана. В этом случае на компьютере сохранится отдельное изображение со скриншотом. Теперь запустите игру на компьютере и нажмите кнопку для старта записи. Программа начнет захват экрана в автоматическом режиме. Преимущества программы Bandicam: запись экрана рабочего стола и видео с веб-камеры;

горячие клавиши для быстрого управления Bandicam;

возможность постановки процесса записи игры на паузу;

включение и отключение счетчика FPS;

установка ограничений по количеству кадров во время записи;

выбор формата и качества исходного видеофайла;

сохранение скриншотов в нескольких форматах;

включение эффекта щелчка мыши;

отображение курсора на записи. Недостатки ПО: нельзя переключаться между несколькими сценами одновременно;

нет возможности запуска трансляций. Программа Bandicam переведена на русский язык, цена лицензии — 39 долларов, но можно установить бесплатную демо-версию.

Fraps Fraps — известный софт для записи видеороликов с экрана компьютера. В ПО доступен инструмент для отслеживания FPS, есть возможность делать снимки экрана во время игрового процесса и поддержка горячих клавиш. Также в программу можно установить персональные настройки записи видео. Откройте раздел "Movies" и выберите папку, в которую утилита будет сохранять записанные файлы. Теперь нужно установить горячую клавишу, которая будет запускать процесс записи. Далее нужно установить настройки захвата видео — количество FPS и размер экрана (полноэкранный режим или оконный). Также в этом разделе можно выбрать устройство для записи звука (колонки, наушники, микрофон) и использовать опцию, которая позволяет разделять видео на разные файлы (каждый по 4 ГБ). Запустите игру на компьютере и нажмите горячую клавишу, установленную в настройках программы Fraps. Начнется автоматическая запись видео. Исходный файл сохранится в выбранную ранее папку. Приложение Fraps обладает рядом преимуществ: создание снимков игры в высоком качестве;

выбор качества видео;

горячие клавиши для запуска инструментов записи;

выбор устройства записи звука: микрофон, наушники, колонки;

возможность отключения и включения отображения счетчика FPS. Недостатки ПО: нельзя поставить процесс записи видео на паузу;

отсутствует функция записи HDMI-сигнала. Утилита Fraps имеет англоязычный интерфейс. Стоимость лицензии — 37 долларов, но есть бесплатная версия с ограничениями.