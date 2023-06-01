SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
SnagIt

SnagIt

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

3,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2023.1.0
Скачать 292 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2023.1.0

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Программы для создания скриншотов

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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