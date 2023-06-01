Snagit — программа для записи видео с экрана компьютера и создания скриншотов со встроенным редактором изображений, видеоредактором и прочими полезными инструментами. Это условно-бесплатное приложение с пробным 15-дневным периодом использования без функциональных ограничений (для запуска программы требуется создать аккаунт в системе Snagit и активировать бесплатную пробную подписку). Приложение предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Snagit?

Программа Snagit позиционируется разработчиками как профессиональный инструмент для быстрого создания, редактирования и публикации видеоматериалов, статичных и анимированных изображений, полученных путем записи видео экрана компьютера и/или создания скриншотов. Приложение может использоваться для решения широкого спектра задач, например — создание графических учебных материалов и презентаций, видеороликов для социальных сетей и видеосервисов, подготовка изображений для использования в качестве веб-элементов (или фоновых изображений для таковых) при создании сайтов и т.д.

Функции программы Snagit

Программа Snagit включает в себя весь необходимый инструментарий для создания видео и графических материалов, начиная от захвата экрана, заканчивая редактированием и публикацией/отправки результата работы пользователя.

Создание и редактирование скриншотов

Приложение Snagit предоставляет не только стандартные инструменты для создания скриншотов, но и обладает рядом уникальных функций:

Получение снимков экрана целиком, выделенной прямоугольной или произвольной области, а также окон и отдельных их элементов (например, выпадающие меню).

Создание скриншотов окон с горизонтальной или вертикальной прокруткой, а также окон, не вмещающихся либо частично вынесенных за пределы экрана.

Создание панорамных скриншотов (дополнительный режим создания снимков окон с вертикальной или горизонтальной прокруткой, но только в ручном режиме и с возможностью съемки отдельных компонентов окна).

Создание скриншотов с автоматическим распознаванием текста на них (распознанный текст отображается в отдельном окне, откуда его можно скопировать в буфер обмена).

Дополнительный режим создания снимков отдельных компонентов окон и любых объектов (например, меню Пуск или трей) графической оболочки операционной системы.

Создание скриншотов нескольких последовательно выделяемых областей экрана за раз.

Создание снимков раскрытых выпадающих/контекстных меню с автоматическим их обнаружением на экране (пользователю не нужно ничего выделять).

Создание скриншотов с содержимым буфера обмена (тексты или изображения, скопированные в буфер).

А также создание скриншотов на основе содержимого файлов различных текстовых и графических форматов.

Из дополнительных функций Snagit по созданию скриншотов отметим:

Возможность наложения поверх создаваемых скриншотов графических эффектов — тени, рамки, цветовые фильтры, водяные знаки и др.

Автоматическая обрезка, замена цвета, изменение разрешения, ориентации, других свойств и качеств изображений.

Загрузка скриншотов на онлайн-сервисы изображений и в социальные сети, отправка по почте, закачка на FTP-серверы и в облачные хранилища, экспорт в различные форматы и другие варианты действий.

С настройками по умолчанию созданные в любом режиме скриншоты автоматически открываются в графическом редакторе. Помимо выполнения стандартных действий над изображениями, редактор позволяет накладывать на них разнообразные графические объекты (стрелки, линии, штампы и т.п.) и тексты, эффекты и фильтры, по-разному акцентировать области на скриншотах и многое другое.

Запись видео с экрана

Другая ключевая функция программы — запись видео с экрана компьютера. В этом плане Snagit обладает следующими возможностями:

Захват и запись видео выделенной области экрана или выбранного окна.

Возможность записи звука с микрофона, а также системных звуков (все, что слышно из динамиков).

Возможность записи видео с веб-камеры, в т.ч. в режиме «Картинка в картинке (запись экрана и видео с камеры параллельно).

Возможность рисования поверх захватываемой области экрана или окна во время записи видео.

Отправка готовых видеоматериалов по сети по аналогии со скриншотами.

Встроенный в Snagit видеоредактор позволяет обрезать видеоролики и создавать на их основе анимированные GIF-изображения.

Управление скриншотами и видео

Программа Snagit отслеживает и каталогизирует все когда-либо созданные с ее помощью скриншоты и видеоматериалы во встроенной электронной библиотеке. Медиафайлы автоматически сортируются по типу, дате создания, а также по названиям программ, окна которых были отсняты. Если пользователем были созданы скриншоты или отсняты видео окон браузера, тогда медиафайлы могут быть отсортированы по адресам сайтов. Все это помогает в будущем быстро находить ранее подготовленные или незаконченные скриншоты и/или видеоролики для их повторного применения, доработки, отправки.