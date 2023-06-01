Snagit — программа для записи видео с экрана компьютера и создания скриншотов со встроенным редактором изображений, видеоредактором и прочими полезными инструментами. Это условно-бесплатное приложение с пробным 15-дневным периодом использования без функциональных ограничений (для запуска программы требуется создать аккаунт в системе Snagit и активировать бесплатную пробную подписку). Приложение предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа Snagit?
Программа Snagit позиционируется разработчиками как профессиональный инструмент для быстрого создания, редактирования и публикации видеоматериалов, статичных и анимированных изображений, полученных путем записи видео экрана компьютера и/или создания скриншотов. Приложение может использоваться для решения широкого спектра задач, например — создание графических учебных материалов и презентаций, видеороликов для социальных сетей и видеосервисов, подготовка изображений для использования в качестве веб-элементов (или фоновых изображений для таковых) при создании сайтов и т.д.
Функции программы Snagit
Программа Snagit включает в себя весь необходимый инструментарий для создания видео и графических материалов, начиная от захвата экрана, заканчивая редактированием и публикацией/отправки результата работы пользователя.
Создание и редактирование скриншотов
Приложение Snagit предоставляет не только стандартные инструменты для создания скриншотов, но и обладает рядом уникальных функций:
- Получение снимков экрана целиком, выделенной прямоугольной или произвольной области, а также окон и отдельных их элементов (например, выпадающие меню).
- Создание скриншотов окон с горизонтальной или вертикальной прокруткой, а также окон, не вмещающихся либо частично вынесенных за пределы экрана.
- Создание панорамных скриншотов (дополнительный режим создания снимков окон с вертикальной или горизонтальной прокруткой, но только в ручном режиме и с возможностью съемки отдельных компонентов окна).
- Создание скриншотов с автоматическим распознаванием текста на них (распознанный текст отображается в отдельном окне, откуда его можно скопировать в буфер обмена).
- Дополнительный режим создания снимков отдельных компонентов окон и любых объектов (например, меню Пуск или трей) графической оболочки операционной системы.
- Создание скриншотов нескольких последовательно выделяемых областей экрана за раз.
- Создание снимков раскрытых выпадающих/контекстных меню с автоматическим их обнаружением на экране (пользователю не нужно ничего выделять).
- Создание скриншотов с содержимым буфера обмена (тексты или изображения, скопированные в буфер).
- А также создание скриншотов на основе содержимого файлов различных текстовых и графических форматов.
Из дополнительных функций Snagit по созданию скриншотов отметим:
- Возможность наложения поверх создаваемых скриншотов графических эффектов — тени, рамки, цветовые фильтры, водяные знаки и др.
- Автоматическая обрезка, замена цвета, изменение разрешения, ориентации, других свойств и качеств изображений.
- Загрузка скриншотов на онлайн-сервисы изображений и в социальные сети, отправка по почте, закачка на FTP-серверы и в облачные хранилища, экспорт в различные форматы и другие варианты действий.
С настройками по умолчанию созданные в любом режиме скриншоты автоматически открываются в графическом редакторе. Помимо выполнения стандартных действий над изображениями, редактор позволяет накладывать на них разнообразные графические объекты (стрелки, линии, штампы и т.п.) и тексты, эффекты и фильтры, по-разному акцентировать области на скриншотах и многое другое.
Запись видео с экрана
Другая ключевая функция программы — запись видео с экрана компьютера. В этом плане Snagit обладает следующими возможностями:
- Захват и запись видео выделенной области экрана или выбранного окна.
- Возможность записи звука с микрофона, а также системных звуков (все, что слышно из динамиков).
- Возможность записи видео с веб-камеры, в т.ч. в режиме «Картинка в картинке (запись экрана и видео с камеры параллельно).
- Возможность рисования поверх захватываемой области экрана или окна во время записи видео.
- Отправка готовых видеоматериалов по сети по аналогии со скриншотами.
Встроенный в Snagit видеоредактор позволяет обрезать видеоролики и создавать на их основе анимированные GIF-изображения.
Управление скриншотами и видео
Программа Snagit отслеживает и каталогизирует все когда-либо созданные с ее помощью скриншоты и видеоматериалы во встроенной электронной библиотеке. Медиафайлы автоматически сортируются по типу, дате создания, а также по названиям программ, окна которых были отсняты. Если пользователем были созданы скриншоты или отсняты видео окон браузера, тогда медиафайлы могут быть отсортированы по адресам сайтов. Все это помогает в будущем быстро находить ранее подготовленные или незаконченные скриншоты и/или видеоролики для их повторного применения, доработки, отправки.