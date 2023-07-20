Aiseesoft Screen Recorder — программа для записи видео и аудио с возможностью их последующего редактирования, а также создания скриншотов. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели (в бесплатной версии запись видео и аудио ограничена 3 минутами, также имеются функциональные ограничения).

Программа подходит для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), поддерживает русский язык (машинный перевод).

Зачем нужна программа Aiseesoft Screen Recorder?

Программа Aiseesoft Screen Recorder предназначена для решения трех основных задач:

Запись видео с экрана компьютера.

Запись аудио с микрофона и любых других источников звука на компьютере.

Создание скриншотов в различных режимах.

Отдельно отметим способность программы Aiseesoft Screen Recorder записывать видео и звук, а также создавать скриншоты экрана мобильных телефонов под управлением iOS (используется встроенное приложение Screen Mirroring) и Android (используется приложение FoneLab Mirror, которое можно скачать с Google Play).

Функции программы Aiseesoft Screen Recorder

Программа Aiseesoft Screen Recorder имеет ряд вспомогательных функций, так или иначе связанных с основным функционалом.

Запись видео

Приложение Aiseesoft Screen Recorder позволяет записывать все, что происходит на экране компьютера. Программу можно использовать для захвата видео, воспроизводимого в любом видеопроигрывателе, записи вебинаров, лекций, презентаций, конференций, транслируемых через браузеры или мессенджеры. Предусмотрен также отдельный функционал для геймеров, позволяющий записывать видео игр напрямую с видеокарты. Кроме того, имеется возможность захвата видео напрямую с веб-камер.

К числу возможностей Aiseesoft Screen Recorder по части записи видео относятся:

Запись видео в полноэкранном режиме, выделенной области или выбранного окна.

При записи видео возможна параллельная запись, как системных звуков, так и звука с микрофона.

Возможность наложения картинки с веб-камеры на записываемое с экрана видео. Это также относится и к режиму записи игр.

Предусмотрена специальная функция захвата окна, позволяющая сохранять активность записи в выбранном окне при выполнении пользователем параллельных операций в других окнах.

Во время записи пользователь может добавлять в сцену изображения, стикеры, стрелки, текст, линии, прямоугольники, эллипсы и т.д. Кроме того, в программе предусмотрены функции фокусировки на определенных объектах и увеличения области под курсором (увеличительное стекло), которые также можно применять во время записи.

Функция исключения из записи окон позволяет выбрать одно или несколько окон, которые не будут записываться даже в случаях, если они попадут в область записи.

Функция продвинутой записи видео позволяет записывать область экрана вокруг курсора мыши с выбранным разрешением.

Технология кодирования HD-видео в реальном времени Blue-light гарантирует высокое качество изображения и звука. Программа также позволяет сменить видеокодек, используемый для кодирования видео, выбрать качество (разрешение), настроить частоту кадров и другие параметры.

Захваченное видео можно сохранить в форматах MP4, WMV, MOV, F4V, MPEG-TS, WebM, а также виде анимированного изображения в формате GIF.

Запись аудио

Программа Aiseesoft Screen Recorder позволяет записывать системные звуки и аудио с микрофона, как по отдельности, так и параллельно из всех доступных источников. К числу возможностей приложения по записи аудио относятся:

Благодаря использованию собственного виртуального звукового устройства (устанавливается вместе с программой) при записи звука, по словам авторов Aiseesoft Screen Recorder, минимизируется количество ошибок.

Возможность быстрого переключения между записью системного звука и записью звука с микрофона.

Возможность настройки качества аудио, установки задержки, выбора формата сохранения (MP3, M4A, OPUS, WMA, AAC, WAV, FLAC).

Наличие встроенной функции шумоподавления и улучшения качества звука при записи с микрофона.

Создание скриншотов

Здесь Aiseesoft Screen Recorder ничем не уступает, а по некоторым моментами превосходит свои аналоги:

Программа позволяет делать снимки, как экрана целиком, так и выделенной его части.

Предусмотрен режим создания скриншотов окон, в т.ч. с прокруткой.

Наличие отдельного режима создания снимков контекстных/выпадающих меню.

Возможность редактирования скриншотов во встроенном графическом редакторе (добавление линий, фигур, текста, нумеровальных штампов, создание заблюренных областей и т.д.).

Сохранение скриншотов в форматах PNG, JPG, BMP, GIF или TIFF.

Редактирование аудио и видео

В Aiseesoft Screen Recorder предусмотрен встроенный редактор отснятых видеоматериалов и записанного аудио, обладающий следующими возможностями: