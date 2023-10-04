Dxtory — это платное приложение для тех, кто ищет надежное и высокопроизводительное решение для записи геймплея. Эта программа позволяет записывать игровые моменты в высоком разрешении, сохраняя при этом оригинальное качество графики и звука.
Программа Dxtory совместима со всеми современными версиями Windows, включая Window 10 и 11. Интерфейс англоязычный, перевода на русский язык нет.
Функции программы Dxtory
- Высокое качество: благодаря уникальным алгоритмам обработки Dxtory сохраняет каждую деталь игрового процесса.
- Высокая производительность: программа оптимизирована для игр и обеспечивает плавную запись даже в самых требовательных играх.
- Гибкая настройка: настройте параметры записи в соответствии с вашими предпочтениями — от разрешения и частоты кадров до формата файла и кодека.
- Многодорожечная запись: Dxtory позволяет одновременно записывать несколько аудиодорожек, что идеально подходит для создания геймерских обзоров или стриминга.