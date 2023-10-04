SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Dxtory

Dxtory

Программа для записи скринкастов из игр

4,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.0.142
Скачать 6 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.0.142

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Dxtory