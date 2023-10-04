Dxtory — это платное приложение для тех, кто ищет надежное и высокопроизводительное решение для записи геймплея. Эта программа позволяет записывать игровые моменты в высоком разрешении, сохраняя при этом оригинальное качество графики и звука.

Программа Dxtory совместима со всеми современными версиями Windows, включая Window 10 и 11. Интерфейс англоязычный, перевода на русский язык нет.

Функции программы Dxtory