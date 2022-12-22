Редакция SoftSalad рекомендует отечественную программу ScreenShooter

Экранная камера— удобная и функциональная программа для захвата видео с экрана компьютера и последующей работы с ним. Функционал утилиты не ограничивается простой записью всего происходящего на рабочем столе. С помощью Экранной камеры можно редактировать полученное видео для создание подробных инструкций, видеоуроков, скринкастов и даже презентаций PowerPoint.

Возможности Экранной камеры:

запись видео как со всего рабочего стола, так и одного окна или выделенной области;

множество красивых шаблонов для заставки;

удобное средство для захвата видео с онлайн-трансляций;

настройка цвета, фона, вставка рисунка, надписи, комментария;

встроенная коллекция музыки, которую можно использовать в полученных видеофайлах;

возможность вставить в отснятое видео с экрана любую звуковую дорожку;

сохранение итогового видео в формате AVI (HD);

полученный ролик можно сразу запись на DVD;

онлайн учебник для новичков, в котором можно узнать основные принципы работы утилиты.

В утилите доступна функция наложения музыкальной дорожки на видеоролики. Программа работает как со встроенными, так и с загруженными аудиофайлами. С помощью экранной камеры можно открыть мультимедиа файлы во всех популярных форматах. Дополнительно оформить видео позволит расширенная библиотека оригинальных и стильных макетов программы. Не останется без внимания и привлекательный интерфейс экранной камеры, понятный профессионалам и начинающим пользователям.

Полные версии программы "Экранная Камера" на русском языке платные: от 665 до 1855 рублей