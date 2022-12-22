SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Экранная Камера

Экранная Камера

Запись видео с монитора компьютера

4,8 (58)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 6.15
Скачать 116 MB
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История изменений

Версия 6.15

Оценки программы

4,8

58 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Экранная Камера

1 отзыв

Рыжая Мартышка

Мне все нравитсяв программе, поддержка быстро отвечала, когда мне надо было разобраться с отложенной записью. так что рекомендую. Ваша Мартышка